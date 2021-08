Cuestionan MC y PRI gasto en consulta

"Hagamos una consulta ¿Invertir 52 millones en? Consulta innecesaria para investigar a los ex Presidentes , (o) apoyos a la ciencia y al deporte", señala en su mensaje en redes sociales.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de MC, también publicó un mensaje en el que reitera su postura de considerar que la consulta popular es una simulación.

"La consulta popular que hoy se está llevando a cabo es una simulación y no la búsqueda de justicia. Las autoridades están obligadas a investigar y combatir los posibles actos de corrupción cometidos por un ex presidente o cualquier ciudadano. La justicia no se consulta, se aplica", tuiteó Castañeda.

El mensaje, acompañado de una imagen en la que aparecen también las imágenes de cinco ex Presidentes en un círculo, quedando en el centro Carlos Salinas, a la izquierda Vicente Fox y Enrique Peña Nieto y a la derecha Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, incluye el texto "Corrupción, compadrazgos, fraudes, matanzas. La justicia no se consulta".

También el PRI cuestiona gasto

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) publicó mensajes similares en sus redes sociales, en el sentido de que la justicia no se consulta, se aplica y de criticar el gasto en este ejercicio.

"Desperdiciar 500 mdp en una consulta innecesaria es muestra de lo mal que están ordenadas las prioridades de #Morena y del @GobiernoMX, quienes siguen sin entender que vivimos una crisis económica y de salud sin precedentes, que requiere de atención prioritaria", publicó el tricolor.

El PRI defendió, sin embargo, el ejercicio, y expresó respeto por quienes participan, más allá del tema.

"En el PRI estamos a favor de la participación ciudadana en la toma de decisiones, por ello expresamos nuestro respeto por quienes han decidido participar en la consulta, aunque lamentamos que el primer ejercicio de este tipo no tenga un propósito real, pues la ley no se consulta", tuiteó el partido.