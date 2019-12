Cuestionan la exoneración de Función Pública

Ciudad de México.

Los senadores Xóchitl Gálvez y Clemente Castañeda descalificaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) por haber exonerado al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Además de poner en duda el discurso anticorrupción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la panista Gálvez afirmó que la Función Pública al menos debió haber amonestado a Bartlett por no haber incluido las propiedades de su pareja sentimental en su declaración patrimonial.

"Es obvio que si tienes una relación de pareja de 20 años, si no es tu concubina porque legaloidemente dices que no vives en la misma casa, era obvio que tenía que declarar eso", dijo en entrevista la promotora de una "ley AntiBartlett" que la mayoría de Morena frenó hace un mes.

"Me parecía que una amonestación pública le venía bien a Bartlett. A ver, señor, se trata de declarar lo que tiene su pareja, punto. Irma Eréndira (titular de la Función Pública) no niega que existan las propiedades, lo que dice es ´no están a nombre de Manuel Bartlett, están a nombre de Julia Abdala y de sus hijos de ambos´. Sí me parece ridículo: se les cae el teatrito. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, son igualitos que los Gobiernos anteriores".

--Si pudiera asistir a una conferencia mañanera, ¿qué le diría al Presidente?

"Lo que le diría es que está perdiendo la autoridad moral para exigir el combate a la corrupción porque no puede proteger a Bartlett, que además todo México sabe quién es: si ves las redes sociales, ni sus aliados han salido a defenderlo, ni los de la 4T. A los de la 4T les da pena ajena", señaló la panista.

Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, equiparó a la Función Pública con la que manejó Virgilio Caballero en relación con la "Casa Blanca".

"La resolución (de la SFP) es insultante y ofensiva. No va al fondo del problema, pero evidentemente lo que está tratando es de lavarle la cara a un personaje que es a todas luces cercano y protegido del Presidente de la República", dijo.

Líder nacional del Movimiento Ciudadano, Castañeda adelantó que este viernes presentará una solicitud de información para que todo el expediente de la investigación que elaboró la Función Pública sea del dominio público.

"Y para que la opinión pública corrobore que hubo una exhaustividad en la investigación para conocer los elementos que se tomaron en cuenta para la resolución y para valorar los criterios que está implementando la propia SFP", explicó.

"Es necesario, creo que es lo más sano, que un caso de esta envergadura sea totalmente transparente y se conozcan los pormenores de la investigación. Hoy podemos decir que hay muchas similitudes entre la Función Pública de López Obrador y de Enrique Peña Nieto: cada vez se parecen más al viejo régimen que decían combatir".

Para el senador, hay muchas similitudes entre el caso de exoneración de la "Casa Blanca" y el papel que jugó Virgilio y el que está realizando Sandoval en la exoneración de Manuel Bartlett.

"(El caso revela) un compromiso nulo del Gobierno con el combate a la corrupción, que no es un tema de discursos, sino de actuación y de resultados. Este caso va a manchar todo el sexenio de López Obrador porque hay a todas luces la intención de cubrir a un funcionario que es amigo del Presidente".