Cuestionan inacción migratoria

Monterrey, N.L.

Aunque los ciudadanos hayan entrado "al quite" para atender a los migrantes abandonados en las calles de Monterrey, ellos no pueden suplir la responsabilidad de la autoridad federal y estatal, por lo que es urgente que éstas se coordinen y tomen acciones para evitar una crisis social, dijeron diputados locales del PRI y Movimiento Ciudadano.

"Creemos que la autoridad federal y estatal se deben de coordinar para tener políticas públicas de beneficio para los migrantes... la reglamentación de esto le corresponde al Ejecutivo federal y estatal, no pueden dejarle a los ciudadanos lo que les corresponde, tienen que hacerle frente al problema, tienen no le pueden sacar la vuelta", expresó Francisco Cienfuegos, líder de la fracción del PRI.

"Es la falta de hacer su trabajo, de no tener una coordinación real, lo que nos tiene en este problema, esperemos no llegar a una crisis social producto de que no hagan su trabajo".