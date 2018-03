Cuestionan empresarios a personajes de AMLO

Empresarios cuestionaron a Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la inclusión de personajes desprestigiados en candidaturas a diputados y senadores por la vía de representación proporcional.

El tabasqueño dio una ponencia en la Expo Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD) en Guadalajara, Jalisco. En la sesión de preguntas tomadas de los participantes y expuestas por el periodista Sergio Sarmiento, quien fungió como presentador, se le cuestionó a López Obrador “¿Por qué se incluyen a personajes desprestigiados en las listas de diputados y senadores plurinominales de su partido, por qué no buscar que los representantes populares sean los mejores perfiles para buscar el cambio en el país?”.

El aspirante presidencial contestó que el objetivo de su movimiento es convocar a todos, “mujeres, hombres, de buena voluntad, estamos buscando la unidad y una verdadera reconciliación”,

Sostuvo que para conseguir la paz es necesario el apoyo de todos y también explorar todas las vías, incluidas la reducción de penas para delincuentes o su reiterada propuesta de amnistía.

“Amnistía no es impunidad, y eso no es lo único que se puede hacer, es un programa integral para conseguir la paz, no vamos a crear compromisos con grupos de intereses creados con ninguna organización dedicada a la delincuencia, con nadie, no vamos a establecer relaciones con nadie. Es buscar que haya paz y tranquilidad”, dijo.

Incluso, López Obrador se metió en un tema que muy pocas veces retoma: la legalización de las drogas. “En la legalización de la droga, no me estoy negando a nada, vamos a consultar a los ciudadanos, vamos a ver qué conviene más de los pros y los contra, y actuar con madurez, y al final actuar como sea más conveniente”, expresó.

Ante cientos de empresarios, el tabasqueño también prometió que el primer paquete de reformas será lanzado a mitad de sexenio y de manera directa, se comprometió a impulsar una reforma fiscal para acabar con extorsiones y la simplificación de trámites.

“A diferencia de lo que hacen los presidentes entrantes de que va un paquete de reformas, nosotros vamos a llevar a cabo las reformas hasta la segunda mitad del gobierno porque consideramos que con el marco legal actual, se puede sacar adelante al país.