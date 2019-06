Cuestionado Ricardo Ahued avalado director de Aduanas

Ciudad de México.

Entre cuestionamientos por sólo contar con preparatoria, senadores y diputados avalaron por mayoría el nombramiento, del exsenador Ricardo Ahued Bardahuil como administrador general de Aduanas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Al entrevistarse en el seno de la tercera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, y Comunicaciones y Obras Públicas, Ahued dijo que si bien no tiene una licenciatura, si es una persona honesta y de moralidad.

"Soy gente de retos y compromisos. Creo que no se necesita experiencia, sino honestidad, porque el país no está así por falta de experiencia sino por la falta de moralidad, honestidad. No voy a exponer a mi familia, tomaré decisiones con carácter y profesionalismo", expresó.

Afirmó que él no entró a la política para tener dinero, sino por mejorar al país, de ahí que su actuación como funcionario y director de Aduanas será con mucha entereza, "sino doy resultados, regreso a mi lugar en el Senado".

Ricardo Ahued dijo que trabajará en coordinación con el SAT, tomará decisiones firmes e inteligentes, "cueste, lo que cueste", sobre todo donde le pongan la señal de que algo esté mal, "voy a poner el ojo, no me voy a distraer. Vamos a ir sobre ese problema y vamos a atenderlo porque quiero que progrese el país".

Señaló que en las 49 aduanas del país se trabajará con transparencia y con la firme convicción para combatir la corrupción, debido a la cantidad de ingresos que aportan a la nación. A manera de ejemplo, señaló que en 2018 las operaciones significaron una gran cantidad de recursos que representó más del 12% de IVA, tan sólo en Ladero, Tamaulipas.

Con respecto a las amenazas de imponer aranceles del 5 al 25% a productos mexicanos en Estados Unidos, confió en que los funcionarios mexicanos que están en Washington logren un acuerdo para evitar dicho gravamen.