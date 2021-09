Cuestiona Vargas Llosa 'mañaneras' de AMLO

"La verdad no me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando, atacando a los periodistas ", indicó en el foro "Los Desafíos de la Libertad de Expresión , Hoy ", que organizó la Universidad de Guadalajara .

"No me parece que esa sea la función de un presidente y creo que él (AMLO) trasgrede un poco esa función porque piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad o más bien la reduce", externó. El escritor ha sido crítico de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, a quien ha calificado de populista. Ayer, el Presidente lo mencionó en su conferencia: "Podrá ser Diego Fernández de Cevallos, Claudio X. González o Vargas Llosa, todos van a ser respetados, no hay persecución", expresó.

Vargas Llosa dijo desconocer las declaraciones de AMLO, pero reiteró que la figura de un presidente atacando a periodistas no le parece muy eficiente. "No sé en qué contexto ha dicho estas cosas, pero tengo la impresión que varias veces se ha referido a mí de una manera muy negativa, es su derecho, desde luego", apuntó.