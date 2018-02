Cuestiona Trump el interés de Israel de lograr la paz

JERUSALÉN— El presidente Donald Trump cuestionó el interés de Israel de lograr la paz con los palestinos en una entrevista publicada el domingo, destacando los asentamientos israelíes en Cisjordania como un factor de complicación.

En una entrevista en el diario Israel Hayom, Trump también arrojó dudas sobre el deseo de los palestinos de llegar a un acuerdo. Pero sus comentarios sobre Israel son una inusual crítica de un presidente que ha discutido públicamente con los palestinos y ha forjado cordiales lazos con el Estado judío.

"En este momento, diría que los palestinos no buscan la paz, no buscan la paz. Y no estoy necesariamente seguro de que Israel busque la paz. Así que vamos a ver qué pasa”, declaró Trump. No reveló detalles sobre el plan de paz.

Israel Hayom es propiedad del multimillonario estadounidense Sheldon Adelson, colaborador de Trump y partidario del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En la entrevista, Trump criticó los asentamientos de Israel en Cisjordania, que los palestinos y la mayoría de la comunidad internacional ven como obstáculos para alcanzar la paz. La Casa Blanca de Trump ha criticado menos públicamente la construcción de asentamientos de Israel que las administraciones anteriores.

“Los asentamientos son algo que complica mucho y siempre ha complicado la paz, así que creo que Israel tiene que ser muy cuidadoso con los asentamientos", dijo.

Las relaciones entre Estados Unidos y los palestinos se han complicado desde que Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en diciembre. Desde entonces, ha reducido los fondos a una agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos y amenazó con retener dinero de ayuda a los palestinos a menos que reanuden las negociaciones con Israel.

Los palestinos, que desean que el este de Jerusalén _anexionada por Israel_ sea su capital, consideran que Trump ha tomado partido injustamente con Israel. Dicen que Washington no es un intermediario honesto y han rechazado de manera preventiva cualquier propuesta de paz presentada por el actual gobierno republicano.