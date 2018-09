Cuestiona Trump credibilidad de autor de libro sobre su gobierno

Washington, D.C.

El presidente estadunidense Donald Trump cuestionó ayer la credibilidad del autor de un nuevo libro sobre su gobierno, y la Casa Blanca rechazó revelaciones que hablan de un gobernante que no es respetado por sus subordinados y que tienen miedo de sus arrebatos de poder.

Al referirse al periodista Bob Woodward y su libro "Fear: Trump in The White House", el gobernante afirmó: "es sólo otro libro malo. Él tiene muchos problemas de credibilidad".

Según la obra, el mandatario habría sido descrito como un "idiota" y "desquiciado" presuntamente por su propio jefe de Gabinete, John Kelly.

En una entrevista ofrecida ayer por la tarde al diario conservador The Dally Caller, Trump apuntó que pudo haber sido un error no conversar con Woodward, quien buscó a través de al menos siete intermediarios lograr una entrevista con él.

"Son cosas desagradables. Nunca hablé con él. Quizá no me dieron los mensajes de que me llamó. Probablemente habría hablado con él, si me llamó. Si me lo hubieran pasado. Por alguna razón no recibí los mensajes", se justificó Trump.

En su libro, basado en decenas de entrevistas, Woodward revela que alguno de los más cercanos colaboradores de Trump, como su exasesor económico Gary Cohn, llegó a tomar medidas extremas para proteger al país, como esconder documentos sensitivos para que Trump no los leyera o firmara.

"Es un idiota. No tiene sentido convencer de nada. Se ha descarrilado. Estamos en un pueblo de locos. Ya no sé porqué seguimos aquí. Es el peor trabajo que he tenido", dijo Kelly, de acuerdo con una fuente citada por el periodista, a cuyo libro la cadena CNN tuvo acceso por adelantado.

Según Woodward, el secretario de Defensa, James Mattis, describe a Trump como una persona con el intelecto de un "niño de quinto o sexto año de primaria", mientras que su exabogado personal, John Dowd, sostiene que "es un mentiroso" y podría terminar en prisión si testifica ante el fiscal especial Robert Mueller.

Ayer por la tarde, la Casa Blanca difundió una declaración de Kelly en la que negó haber llamado a Trump 'idiota', "como lo declaré en mayo (pasado), y me mantengo firmemente en lo dicho".

"Paso más tiempo con el presidente que nadie más, y tenemos una relación fuerte y honesta. Él sabe siempre cuál es mi postura, y él y yo sabemos que la historia es BS (basura). Estoy comprometido con el presidente, con su agenda y con nuestro país", apuntó.

Mattis también negó haber hecho el comentario que Woodward le atribuyó, y consideró que el libro es "ficción".

"Aunque en general disfruto leer ficción, esto es único. El tipo de literatura de Washington y estas fuentes anónimas, no conducen a credibilidad", dijo el general retirado en su comunicado, reproducido en Twitter por Trump.

El libro inicia con la escena en la que el entonces asesor económico del presidente, Gary Cohn, se percata de una carta en el escritorio presidencial en la Oficina Oval que considera como peligrosa para la seguridad nacional.

La carta era el anuncio del retiro de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. Miembros del equipo de Trump temían que el fin del acuerdo pusiera en riesgo un programa secreto de seguridad nacional para detectar el lanzamiento de misiles de Corea del Norte en 7 segundos.