Cuestiona Gertz a UIF: más ruido que pruebas

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que, en la mayoría de los casos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no presenta pruebas suficientes y queda en "declaraciones de carácter publicitario".

En un debate con Edgardo Buscaglia en Aristegui Noticias, el investigador de la Universidad de Columbia señaló que los aseguramientos de activos se redujeron en poco más de 60 por ciento de 2018 al 2019, cuestionando la labor de la FGR en el seguimiento a los casos presentados por la UIF.

"Si Hacienda (la UIF) no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta", dijo Gerz Manero.

"Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido", mencionó en referencia a Santiago Nieto, titular de la UIF.

El Fiscal aclaró que la dependencia a su cargo no puede obtener las pruebas porque las únicas que tienen la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal son las unidades técnicas de Hacienda.

"La UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de otra manera presentar ante un juez, yo no las puedo obtener, ¿por qué razón? Porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal, es decir, por impuestos, por lavado de dinero, son las unidades técnicas que la propia Secretaría de Hacienda entrega a la UIF", señaló.

En el debate, Buscaglia aseguró que en la gestión de Gertz colapsó el dinero asegurado al crimen organizado.

"En 2019, lamentablemente nos encontramos con que los indicadores de cantidades de dinero aseguradas por la FGR colapsaron: pasaron de ser 312 millones de pesos en 2018 a 123 millones de pesos en 2019, ¿por qué se está asegurando menos de la mitad? Ese es un indicador de alerta temprana que hay un problema", apuntó.