Cuestiona fallo defensa de Robles

CIUDAD DE MÉXICO.

Tras el fallo que confirmó que Rosario Robles debe continuar en prisión, su defensa afirmó que los intereses políticos son los que han decidido mantenerla privada de su libertad, dado que esta resolución es incongruente y arbitraria. En un comunicado, los abogados Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta aseguraron "con toda certeza" que la decisión de la Magistrada Isabel Porras Odriozola confirma que se trata de un juicio de Estado y una venganza política que se aleja de cualquier límite jurídico.

"Aún y cuando admite que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna se excedió en imponer la prisión preventiva en contra de Rosario Robles, de forma incongruente, arbitraria, infundada y alejada de cualquier razonamiento jurídico, la Magistrada Isabel Cristina Porras Ordiozola resolvió mantener dicha medida cautelar en perjuicio de la ex Secretaria de estado. Es decir, los intereses jurídicos nos dan la razón, pero los intereses políticos deciden mantenerla presa", indicaron. "Para la comunidad jurídica de México, resulta un hecho sin precedentes que se declaren fundados los agravios y se decida mantener la medida cautelar. Quisiéramos decir que nos equivocamos en nuestros argumentos de defensa. No obstante, desafortunadamente, los hechos nos vuelven a dar la razón y confirmar que Rosario Robles es una presa política".

Los litigantes señalaron que la Magistrada del Tercer Tribunal Unitario Penal reconoce en su resolución que se han cometido agravios importantes en perjuicio de Robles. Sin embargo, ratifica la prisión preventiva justificada y le deja a la defensa el derecho de volver a solicitar al "juez sobrino de Dolores Padierna" la revisión de la medida cautelar, motivo por el que consideran que es más grande el interés del Estado en mantenerla presa que cualquier razonamiento legal. Los abogados cuestionaron a la Magistrada porque en su fallo sostiene que Delgadillo Padierna se excedió en mandarla a prisión, que la licencia es indebida, que las irregularidades detectadas por la defensa existen y que hay incongruencias en la medida cautelar impuesta. "Asegura que la decisión de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna es ilegal y aún así decide mantenerla en prisión. Isabel Cristina Porras concuerda con esta defensa en que efectivamente Rosario Robles no mintió (sobre la licencia de conducir que denunció como falsa), como lo ha querido hacer ver el Ministerio Público en cada una de las audiencias y ante los medios de comunicación", señalaron. "Resuelve que efectivamente la razón de su viaje es irrelevante, que la defensa no fue falaz, que no existe una supuesta 'red de amigos' y que acreditó, mediante pruebas documentales y testimoniales de su hija, que sí tiene arraigo en la Ciudad de México. En resumen, que no hay motivo para una prisión preventiva justificada. Y sin embargo, decide dejarla en la cárcel".

Si bien la Magistrada le instruye a los abogados acudir ante el juez de control para solicitar la revisión de la medida de prisión preventiva, la defensa señaló que Delgadillo Padierna "actúa por consigna". Por separado, Hernández Barros indicó que, en lugar de volver a acudir con el juez, presentarán un amparo contra la resolución de la Magistrada Porras, y valoran también presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. "Quienes encabezamos la defensa legal de la ex funcionaria no podemos ni debemos quedarnos callados ante la injusticia y la ilegalidad. No nos van a silenciar. Seguiremos denunciando cualquier arbitrariedad, ya sea del Poder Judicial, del Ejecutivo Federal y/o del Legislativo", señalaron. "Continuaremos demandando justicia por todos medios jurídicos nacionales e internacionales. Insistiremos en reclamar el respeto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia de Rosario Robles Berlanga, aún y cuando debamos enfrentar toda la fuerza del Estado".