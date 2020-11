Cuestiona Cofece topes a comisiones en Afores

Ciudad de México.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar la propuesta del Ejecutivo para poner topes a las comisiones que se cobran en las Administradoras de Fondos de Retiro (Afores)

Advierte que se plantea un método que no es flexible, no se ajusta a criterios técnicos y considera topes máximos que no se adaptan a los vaivenes del mercado.

En la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada en septiembre pasado, se propone que las comisiones de las Afores estén sujetas a una tarifa máxima, que resultará del promedio aritmético del cobro de comisiones en Estados Unidos, Colombia y Chile, de conformidad con las políticas y criterios que al efecto emita la Junta de Gobierno de la Consar.

"En la medida en que las comisiones en estos países tengan ajustes a la baja, serán aplicables las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá el promedio que al momento se esté aplicando", indica la propuesta presidencial.

Además de poner un tope a las comisiones, la iniciativa plantea un aumento de la cuota patronal en las contribuciones para el ahorro de los trabajadores, pero la Cofece solo se centra en el primer tema.

La Cofece afirma que, conforme a la iniciativa presidencial, en México se cobra un promedio de .92 por ciento, mientras que en Colombia es del .62 por ciento, en Chile el .54 por ciento y Estados Unidos, .45 por ciento, con ello, el límite sería del 40 por ciento menor al promedio actual que cobran las Afores.