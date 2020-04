Cuestiona CCE meta de empleo

Ciudad de México.

El sector privado aseguró que las autoridades serán responsables de que México no logre transitar en la crisis generada por el Covid-19 y cuestionó la meta de empleo planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Cómo va a crear 2 millones de empleos en 9 meses con estas condiciones que estamos viviendo? Nunca se ha creado una cantidad tan grande de empleos. Los empleos los produce el sector privado, no el sector público.

"El sector público invierte 1 peso de cada 9 que se invierten en el País y creer que con inversión pública se van a crear esa cantidad de empleos es un objetivo que luce inalcanzable", afirmó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en videoconferencia conjunta con líderes de organismos empresariales afiliados.

Salazar responsabilizó a las autoridades de que el País no logre sortear la crisis.

"Ojalá que estemos equivocados porque entonces México no pasaría una transición tan compleja. Si no se logra, los responsables evidentemente serán nuestras propias autoridades que no pudieron atemperar los impactos que esta crisis tendrá", subrayó.

Un día después de que López Obrador diera a conocer su programa de reactivación económica, Salazar aseguró que les cerró la puerta a sus propuestas.

"Nosotros creemos que hemos encontrado una puerta cerrada a nuestras propuestas, y quiero seguir siendo insistente: no se pidieron apoyos a las empresas para rebajar impuestos ni salvar a nadie, no se está pidiendo sino apoyar a este universo que no vive de los programas sociales. Es un universo enorme en México de las personas que no viven de los programas sociales", subrayó.

Dijo que, ante la negativa del Gobierno para aceptar su plan de reactivación económica, buscarán soluciones entre los grupos empresariales, organizaciones sociales y el sector obrero.

"Se nos cerró una puerta pero vamos a tocar las necesarias para abrirlas entre empresarios y trabajadores tratando de convocar a la solidaridad. Convocaremos el día de mañana a una reunión enormemente importante donde esperamos que estén todas las organizaciones empresariales y sociales.