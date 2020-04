Cuestiona Bonilla cifras de muertos de Ssa

El Gobernador Jaime Bonilla cuestionó las cifras de decesos dadas a conocer en la Ciudad de México por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Bonilla reclamó que Baja California suma 72 defunciones y en la CDMX están informando sólo de 31, por lo que van retrasados con respecto a la realidad que se vive en el Estado.

"Yo le pregunto a los expertos que están haciendo esta información, expertos entre comillas. ¿Por qué reportan una información que no es real? Como Gobernador les voy a exigir que den la información verídica de BC, uno de los dos está diciendo mentiras", apuntó.

"¿Por qué sólo aparecen 31 (defunciones)? Quisiera que me explicaras eso, ese número lo reportamos hace una semana, tenemos más del doble de personas que han sucumbido. ¿Lo que me quieres decir es que la información de México no está al día? Pues, entonces, es una información errónea. ¿Por qué no dicen lo que es?", reprochó Bonilla a su Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

El funcionario estatal contestó que, en relación a la plataforma real y verídica de Baja California, la Ciudad de México tarda en actualizar sus números.

"Entonces, quiere decir que se está dosificando la realidad. Yo quisiera que eso me lo explicaran en México. ¿Entonces, el número global (de muertes nacionales) no es real?", subrayó, "qué peligroso porque estamos en tiempo real, de qué sirve que estemos aquí diario, eso a mí no me gusta, ¿por qué no decir toda la verdad?".

El Secretario de Salud respondió que, desafortunadamente, Baja California tiene la información real y confirmada sobre los casos positivos en Covid-19.

Hoy, se informó que Baja California acumula 72 defunciones por Covid-19.

Hasta ayer, el Gobierno estatal ha suspendido a 562 industrias donde laboraban 67 mil 341 empleados.

Apenas el jueves, había 65 defunciones pero este viernes se notificaron siete decesos más, con 565 casos positivos, de los cuales 298 son en Tijuana, 236 en Mexicali, 5 en Ensenada, 19 en Tecate, 5 Rosarito y dos en San Quintín-Vicente Guerrero, al sur de Ensenada.

"Estamos entre los Estados más comprometidos (con casos de Covid-19), con arriba de 500 casos", señaló el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.