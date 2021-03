Cuestiona a Joe Biden por crisis humanitaria

"El personal de DPS ha estado deteniendo y seguirá deteniendo a menores no acompañados y, cuando lo hagan, buscarán información sobre la trata de personas y otros delitos", dijo.

Abbott escribió ayer al presidente Biden para cuestionarle "el aumento de los cruces ilegales y la escalada de la crisis humanitaria en la frontera, incluida la amenaza de los traficantes de personas que se aprovechan, explotan y abusan de los menores no acompañados", según el gobernador.

"Las decisiones recientes de su administración están envalentonando a los cárteles peligrosos, los contrabandistas y los traficantes de personas para aumentar sus operaciones. En muchos casos, estos delincuentes atraen a menores no acompañados a condiciones inhumanas y los exponen al abuso y al terror", se lee en la carta.

"En lo que va del año, más de 11 mil menores han sido detenidos cruzando la frontera hacia Texas. De enero a febrero, el número de niños que cruzan la frontera aumentó en un 60 por ciento. Sólo en febrero, más de 9 mil 400 niños fueron detenidos cruzando la frontera hacia Texas", dijo el gobernador al presidente.

Abbott aseguró que las cifras continúan aumentando en marzo, sin un final a la vista.

"Tenemos el deber de investigar estos cruces fronterizos para poder proteger a las víctimas de la trata de personas que ya han cruzado nuestras fronteras, reprimir a los perpetradores de este atroz crimen y asegurarnos de que las políticas federales no permitan, ni siquiera incentiven, tal comportamiento", agregó en la carta.

"Debemos enviar un mensaje claro a estos criminales de que la trata de personas no será tolerada en Estados Unidos y que utilizaremos todos los recursos disponibles para detener este abuso de los derechos humanos básicos. Sin embargo, no está claro si su administración está investigando cómo llegaron estos niños aquí, qué condiciones enfrentaron en sus peligrosos viajes a través de la frontera o qué seguridad existe de que no están siendo traficados o traficados a una situación trágica en este país", señala Abbott.