Cuesta huevo 23 pesos más que en el año 2017

El precio del huevo permanece en los 68 y 65 pesos, por lo que sigue siendo caro a pesar de que logró bajar algunos pesos, ya que en el mes de marzo se vendía en los 80 pesos.

En el tercer mes del año el alza del producto se hizo notorio, primero al ofertarse el cartón los 65 a los 70 pesos, pero pasadas las semanas se llegó a vender en "oferta" hasta en casi 80 pesos.

Actualmente se puede encontrar en los anaqueles de centros comerciales hasta en 65 pesos, lo que significa una disminución de 14 pesos, pero se sigue manteniendo caro, ya que el año pasado el producto se vendía entre los cuarenta a 43 pesos.

"El huevo no logra bajar a como estaba el año pasado, pero aun así lo tenemos que comprar, sobre todo porque es básico para el almuerzo, en mi casa lo servimos en la mañana, entonces no puede faltar, aunque trato de que me rinda un cartón", dijo Ana Claudia Morales, quien se encontraba en el centro comercial.

El costo del cartón de huevo sigue a la alza a comparación del año pasado, por lo que el producto cuesta alrededor de 23 pesos más caro.

En los negocios familiares, en las tiendas de las colonias, el producto lo ofrecen a dos pesos por huevo, mientras que en la central de abastos lo pueden encontrar entre 45 a 46 pesos la tapa, mientras que por kilo 27 pesos.

Santiago González Cavazos, vocero de la central de abastos, comentó que entre los locatarios se puede encontrar costos mas bajos y en el caso del huevo, siempre está a mejor precio que en las tiendas comerciales.