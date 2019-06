´Cuesta´ 3 años de cárcel vender voto, alerta Ietam. Exhortan a evitar esa práctica

Exhortamos a los ciudadanos para que no acudan con estos aparatos y no le tomen fotografía a su voto, que recuerden que es todo su derecho que sea libre, secreto, es personalísimo y nadie puede obligarlos a votar a favor de un actor político . María de los Ángeles Quintero Rentería, consejera presidente del Ietam

Cd. Victoria, Tam.- El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) no ha recibido hasta el momento denuncias por compra o venta del voto para la jornada del domingo dos de junio, sin embargo, la consejera presidente María de los Ángeles Quintero Rentería recordó que será la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) quien atienda este tipo de delitos.

"La Ley General de Delitos Electorales nos marca días en multa, entonces hay multas y hay pena de cárcel para quien trate de coaccionar el voto al ciudadano y ciudadana", advirtió.

Es en el artículo siete de esa ley donde se detalla la condena de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años, "pero hasta el momento no tenemos nada al respecto". Usuarios de Facebook harían uso de esta red social para supuestamente poner en venta sus votos al mejor postor.

Según la fracción VII del citado artículo esta pena aplica para quien "solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma".

En la fracción contigua agrega: "solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto".

En este sentido la consejera electoral hizo un exhorto a la ciudadanía para abstenerse de cometer ese delito; "no está prohibido que ingresen con aparatos de captura de fotografía a las casillas electorales, el ciudadano tiene toda la libertad de ingresar con sus pertenencias, sin embargo invitamos y exhortamos a los ciudadanos para que no acudan con estos aparatos y no le tomen fotografía a su voto, que recuerden que es todo su derecho que sea libre, secreto, es personalísimo y nadie puede obligarlos a votar a favor de un actor político", reiteró.

Este domingo será desplegado un operativo de seguridad para vigilar el desarrollo de las elecciones en el cual la Fepade participará con agentes del Ministerio Público en las seis subdelegaciones de la Fiscalía General de la República, en las que estará recibiendo denuncias por probables delitos electorales.