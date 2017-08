Cuervos, dragones, muertos, Dany y Jon. Mañana termina la séptima temporada de Game of Thrones

Especial (26 agosto 2017).- Alan Taylor fue un director clave en los primeros episodios de Game of Thrones, supervisando los primeros dos finales de temporada, así como momentos emblemáticos, como el nacimiento de los dragones y la ejecución de Ned Stark.



Sin embargo, tras varios años de estar alejado para dirigir cintas como Thor: Un Mundo Oscuro y Terminator: Génesis, regresó para encontrar que el programa incipiente que él recordaba se había convertido en un fenómeno.



"Creí que regresaba a algo que conocía muy bien", señaló. "Quedé anonadado por la transformación".



Taylor habló recientemente de su regreso a la serie, esos cuervos veloces y por qué Dany y Jon definitivamente van a terminar juntos. Éstos son fragmentos editados de la conversación.



Así que, ¿qué tan rápidos son esos cuervos?



Sólo he leído una reseña en línea, y estaba muy interesado en la velocidad de los cuervos. Pensé: "Qué chistoso, no parece importarte que haya un lagarto tan grande como un avión 747, pero realmente te preocupa la velocidad de un cuervo".



Es cierto, a veces hay discrepancias en el tiempo, pero no estoy exactamente seguro de cuántos kilómetros hay entre Guardiaoriente y Rocadragón. Pero fue un poco triste escuchar a alguien decir: "No puedo disfrutar este episodio porque, tú sabes, la velocidad de ese cuervo...".



Había muchas cosas maravillosas sucediendo y si realmente te molesta tanto, no es bueno escucharlo. Pero habiendo dicho eso, Gendry es un excelente corredor (risas).



Los cuervos van súper rápido. Y quién sabe cuánto tiempo transcurre en esa isla, ya que siempre hay algo así como un ocaso eterno al norte del Muro.



Con esas tres ideas en mente, creo que podemos dejar de lado las inquietudes respecto al tiempo.



¿Cómo han cambiado las cosas en Game of Thrones desde que trabajaste por última vez en el programa?



Se ha vuelto un fenómeno mundial que definitivamente no lo era cuando estuve allí la primera vez. Y la escala de la actividad ha aumentado mucho.



Todo se ha vuelto más grande, en parte porque HBO le está dando más dinero, y en parte porque los dragones están creciendo.



Así que, la escala de lo que estábamos haciendo en el lago congelado fue totalmente distinta a lo que jamás haya vivido en televisión, donde tantas escenas tenían que ser compuestas de tres o cuatro tomas para lograr los efectos.



Dirigiste el penúltimo episodio de la primera temporada, en el que muere Ned y Jon recibe la espada de Mormont. Ambas cosas surgieron el domingo en el penúltimo capítulo de la temporada 7.¿Trazaste ese paralelo de manera consciente?



Siempre ha habido este gran arco en la trama que se revela a sí mismo ocasionalmente. Íbamos a abrir el mundo con la muerte de Ned Stark, lanzar las cosas al viento y luego dejar que se volviera a unir la historia de todo.



Así que, la trama se irá entrelazando de manera cada vez más apretada, y esos personajes van a reconectar, cada uno habiendo llevado una vida plena, tridimensional y a menudo espeluznante.



¿Acaso es inevitable a estas alturas un romance entre Daenerys y Jon Snow?



Sí, creo que es difícil no ver que eso suceda. Cuando estábamos filmando la primera temporada y nadie había visto todavía el programa, estábamos en Malta.



En ese entonces, no había mucho hermetismo porque nadie estaba poniendo atención, y George R.R. Martin nos visitó y fue muy abierto respecto a sus planes. Dijo algo así: Esto realmente trata por completo sobre Dany y Jon.



En ese entonces, quedé sorprendido porque, tú sabes, creí que Robb Stark sería el próximo rey, quizás.



¿Y quién sabe a dónde se dirige esta historia? Pero él tenía absolutamente claro que dentro de esta enorme escala, toda la historia conducía a esta mancuerna.



El final está en el aire

El hacker que vulneró la seguridad de HBO, quien se hace llamar Mr. Smith, envió el final de la temporada siete de Game of Thrones al sitio Mashable.



La página web publicó ayer que recibió el resumen detallado de lo que ocurrirá en el episodio siete, el cual durará 79 minutos y 43 segundos, y se estrenará mañana, pero decidió no publicarlo.



"Los resúmenes confidenciales aparentemente revelan, con detalle exacto, cómo terminará esta temporada. Mashable leyó dichos resúmenes confidenciales, pero ha elegido no publicar detalles explícitos en este post. También nos hemos contactado con HBO, quien declinó a comentar los nuevos datos revelados", afirmó en una publicación el medio.



Llega GOT a Off Broadway

Una parodia de Games of Thrones se está cocinando en Nueva York para octubre.



Game of Thrones the Rock Musical es la más reciente de una serie de parodias musicales que llegarán al circuito Off Broadway.



La obra se estrenará en Nueva York este otoño tras temporadas en Los Ángeles y San Diego, informó Playbill.com.



La puesta no autorizada se presentará en el Teatro Jerry Orbach, del complejo Theater Center en Manhattan, del 10 al 29 de octubre.



Basada en el exitoso drama de HBO, la parodia sigue la saga de Ned Stark y su batalla por el Trono de Hierro. El espectáculo debutó en el Teatro Macha, en West Hollywood, el 10 de febrero de este año, seguido de una temporada en el sur de San Diego.



El reparto está integrado por Peter Berube, Drew Boudreau, Jeff Bratz, Billy Finn, Mandie Hittleman, Zachary Evan Kanner, Randy Wade Kelley, Delilah Kujala, Allison Lobel, Ace Marrero, Meghan Modrovsky, Milo Shearer, Kacey Spivey, Erin Stegeman y Jay Stephenson.