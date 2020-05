Cuentas no esperan; comercios agobiados

Valle Hermoso, Tam.- Los pagos de servicios como agua, energía eléctrica, teléfono e internet, son algunos de los temas que agobian a los comercios que desde hace un mes no están generando ganancias por estar cerrados durante esta contingencia sanitaria.

"No estamos sacando ni para pagarle a los trabajadores ni para nosotros mismos y pues los pagos de los servicios no paran", dijo lamentándose un comerciante que se ubica al lado norte de la Presidencia Municipal, quien no quiso que su nombre se publicara.

Y es que ya gran mayoría de los negocios de la zona Centro, son negocios no esenciales que debieron cerrar sus puertas desde ya hace varias semanas.

Ayer se pudo ver a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que ya estaban verificando los consumos de energía y aunque los negocios han permanecido cerrados, el consumo en algunos es el mismo, pues tienen que tener algunos aparatos encendidos para que sus productos no se dañen.