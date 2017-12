Cuentan al fin con consultorio dental

"Es fundamental que desde pequeños vayamos aprendiendo la importancia del cuidado dental”. Hernán Cortés Treviño, cirujano dentista

Díaz Ordaz, Tam.

Después de que fuese solicitado durante casi 7 años, al fin en el Centro de Salud, logró habilitarse un consultorio dental el cual está abierto a la ciudadanía.

En dicho consultorio se realizan actividades básicas como empastes, extracciones de muelas y postemillas, así como limpieza dental a base de fluoruro, así lo informó el cirujano dentista y responsable del consultorio dental, Hernán Cortés Treviño.

El médico dental dijo que el consultorio lleva operando aproximadamente 3 semanas, mismas en las que se han realizado numerosas limpiezas y consultas básicas.

“Por el momento no estamos realizando extracciones y empastes pues aun falta que se habilite mas el espacio de odontología, ya solicitamos materiales y herramientas necesarias para poder ejercer con plenitud los trabajos dentales que se tienen programados para esta nueva rama del Centro de Salud”, externó el dentista.

Manifestó que los usuarios han aceptado bien esta iniciativa implementada por el personal de la dependencia local, ya que la misma población tenía casi una decena de años solicitándolo.

Agregó que el consultorio dental está casi listo, solo falta terminar de instalar la silla odontológica y más herramientas quirúrgica con la cual se realizan extracciones, resanamientos, limpiezas, entre otras labores.

Cortes Treviño, expresó que las atenciones dentales se les realiza únicamente a las personas que están afiliadas al seguro popular, por lo que aconseja a aquellas personas que no cuenten con dicho documento de salud, realicen cuanto antes sus trámites, pues con dicha afiliación pueden no solo gozar de las atenciones dentales si no que también de otras campañas gratuitas.

Por otra parte informó que al iniciar el año próximo se aplicara en las escuelas de todos los niveles educativos una profunda campaña de concientización de los cuidados bucales, enfocándose primordialmente en la higiene.

“Es fundamental que desde pequeños vayamos aprendiendo la importancia del cuidado dental, y las enfermedades bucales que hay, por eso es que nos enfocaremos en los tres niveles educativos, pero principalmente en preescolar y primaria, rama que consideramos la más necesaria de orientar acerca de dicho problema”, comentó el entrevistado.

LAS MÁS COMUNES

Hernán Cortes Treviño, explicó para EL MAÑANA que las enfermedades bucales no sólo afectan a la zona de la boca, sino que impactan en diversas partes del organismo del ser humano; por eso es importante tener una correcta higiene que garantice la eliminación de bacterias.

Para las personas, es muy importante contar con una sonrisa blanca y saludable, pero al no cuidarla adecuadamente pueden aparecer las incómodas infecciones. A continuación se explicaran las enfermedades bucales más comunes.

1.- Caries: Es una grieta que se presentan en los dientes, causada por los ácidos de los alimentos en descomposición. Afecta a más de 90 por ciento de la población mundial. Regularmente se registra en la parte exterior, pero si no se atiende a tiempo, puede afectar el nervio, ocasionar dolor agudo y perder la pieza dental. La deficiente higiene bucal y la ingesta de comida azucarada favorecen su aparición.

2.- Gingivitis: Se genera por un mal cepillado de dientes, el escaso uso de hilo dental y el tabaquismo. Consiste en la inflamación de las encías causada por un proceso infeccioso (bacterias) o la acumulación de placa bacteriana y sarro. Si no es atendida a tiempo, puede afectar el hueso y convertirse en una periodontitis. Entre sus síntomas se encuentran: sangrado, inflamación, enrojecimiento, sensibilidad al frío y mal aliento.

3.- Periodontitis: Es una infección progresiva de las encías y pérdida del hueso alrededor del diente, lo que provoca que el desprendimiento de las piezas dentales. La mayoría de los casos es consecuencia de la acumulación prolongada de placa bacteriana y sarro en los dientes. Sus síntomas principales son: enrojecimiento intenso de la encía, inflamación sin dolor y sangrado leve al comer o durante el cepillado.

4.- Cáncer bucal: Cuando no existe una limpieza adecuada, la boca puede albergar muchos gérmenes y bacterias, que ocasionan este tipo de enfermedad. Se manifiesta a partir de cualquier llaga, inflamación o ulceración que dure mucho tiempo. Algunos factores de riesgo que detonan el padecimiento son: tabaquismo, alcoholismo, dieta deficiente en vitaminas A, E, C o hierro, una infección viral o la exposición excesiva al sol.

5.- Halitosis: Una mala higiene bucal, caries y el tabaquismo son las causas del mal aliento en los adultos. Es importante visitar al dentista para que realice un diagnóstico y recete un tratamiento adecuado.

¿Cómo cuidarlos?

>El dentista del Centro de Salud, otorgó a EL MAÑANA, 10 prácticos pasos para el cuidado de los dientes, mismos que de realizarse benefician de manera profunda su higiene bucal y podrán gozar de una blanca y agradable sonrisa.

>1.-Limpiar los dientes 3 veces al día. Una correcta limpieza bucodental es obligatoria cara a mantener la salud de nuestros dientes. Un suave cepillado de unos tres minutos por la mañana, después de comer y antes de acostarse nos ayudarán a mantener los dientes blancos, las encías rosadas y eliminarán los restos de comidas que pueden provocarnos, entre otros problemas, caries o sarro.

>2.- Uso hilo dental. El uso de hilo dental es uno de los 10 consejos para cuidar los dientes más efectivos. Nos ayudarán a eliminar aquellos restos de comida que pese a usar el cepillo de dientes siguen incrustados en los recovecos más inaccesibles de entre nuestros dientes.

>3.- Revisión anual de tu dentadura. Aunque, aparentemente, no tengas ningún problema en tus dientes la prevención es otro método para cuidarlos. Lo ideal es visitar cada seis meses a tu dentista o, como mucho, la visitar a tu dentista una vez al año para una revisión y limpieza profesional de tus dientes.

>4.- Evita el consumo de tabaco y alcohol. Son dos de los eternos enemigos de nuestros dientes, sobre todo el primero. El tabaco no solo oscurece nuestra sonrisa, también puede provocar el mal estado de nuestros dientes. Si eres consumidor de él, mantén a raya la limpieza y la supervisión profesional de tu dentadura.

>5.- Come fruta. Las vitaminas que tiene la fruta no solo ayuda a nuestras defensas y a nuestro organismo, también ayuda a la dureza y la salud bucodental. Un consejo de cuidar los dientes es comer varias piezas de fruta al día y pon a trabajar tu mandíbula.

>6.- Usa enjuague bucal. Después del cepillo de los dientes y el uso del hilo dental, es recomendable utilizar un enjuague bucal, al menos en dos de las tres veces que nos cepillamos los dientes cada día. Esto ayudará a eliminar bacterias y microorganismos causantes de multitud de problemas bucales. Enjuágate la boca durante 30 segundos y luego no ingieras nada, ni tan siquiera agua, durante los próximos 30 minutos. Deja que el enjuague haga su trabajo.

>7.- La importancia del flúor. El deterioro dental se puede prevenir con el uso de flúor ya que ayuda, sin duda, a fortalecer el esmalte dental y ayuda a mantener los dientes sanos. Por eso, a la hora de comprar tu pasta de dientes te recomendamos que tenga este elemento que, además, te proporcionará un aliento fresco y con sensación de limpieza.

>8. Alimentos ácidos. No solo el tabaco o el alcohol nos pueden perjudicar nuestra salud bucodental, también diferentes alimentos, las grasas saturadas, la comida rápida, los fritos y los alimentos ácidos. Modera su consumo y, sobre todo, mantén más a raya que nunca tu limpieza cuando los consumas. También aumenta el consumo de proteínas, calcio y vitaminas A, C, D y K.

>9. Un buen cepillado. A la hora de cepillarse los dientes, no todo vale. Hay que saber cómo hacerlo y dedicarle un tiempo concreto. Cepíllate los dientes siempre de forma suave y sin dañar tanto las encías como el mismo esmalte, utiliza cepillos no demasiado duros y cámbialo cada tres meses, realiza movimientos cortos y circulares tanto hacia atrás como hacia adelante y, por supuesto, no te olvides de cepillar incluso la lengua.

>10. Ortodoncia. El uso de ortodoncia ayudará a solventar problemas estéticos y de salud bucodental. Si tu dentista te lo ofrece como uno de los consejos para cuidar los dientes, hazle caso, te evitarás problemas en el futuro.