Cuenta su calvario

Con la esperanza de ayudar a otras personas a salir de relaciones abusivas, la actriz y cantante estadounidense Melissa Benoist, protagonista de la serie Supergirl, compartió su historia como sobreviviente de violencia doméstica.

La intérprete, quien logró reconocimiento mundial en 2012 como "Marley Rose" en la serie Glee, se sinceró con sus fans mediante las redes sociales, en las que compartió un video donde cuenta cómo fue que estuvo inmersa en una relación abusiva.

UNA SOBREVIVIENTE

Benoist inicia la grabación reconociendo que es una "sobreviviente de violencia doméstica o violencia de pareja íntima, que es algo que nunca pensé que diría".

Sin revelar el nombre del abusador, la actriz lo describe como alguien "encantador, divertido, manipulador" y más joven que ella, además de señalar que fue cuando llevaban aproximadamente cinco meses de relación cuando la violencia comenzó.

LE ROMPIÓ LA NARIZ

Desde aventarle vasos hasta un celular en la cara, el cual le rompió la nariz, hasta ser inmovilizada, abofeteada repetidamente y golpeada con fuerza son algunos actos que sufrió.

Dice que los celos se apoderaron de su pareja, revisaba su teléfono y se enojaba cuando hablaba con otros hombres, por lo que su trabajo comenzó a verse afectado.

No quería que nunca me besara o que incluso tuviera escenas coquetas con hombres, lo cual era muy difícil de evitar. Entonces comencé a rechazar audiciones, ofertas de trabajo, ofertas de exámenes y amistades porque no quería lastimarlo".

La actriz de 31 años acompaña al video de casi 15 minutos con un texto en el que agrega el número telefónico para que todo aquel que sufr