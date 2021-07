Cuenta por qué salió de ´Hoy´

Sin embargo, ayer lunes Laura Flores acudió a "Ventaneando" con Pati Chapoy, en donde presentó su nuevo material "Yo sé que tú me quieres", con el que retoma su carrera musical.

Tras años en Televisa, Laura Flores relató que ella misma compuso la nueva canción. "Se me ocurrió, porque primero se te ocurren las ideas y luego ya las pones en papel, en un plano... yo en la lavandería, de la lavadora a la secadora me viene la idea y por qué no desarrollar", dijo.

Como ha compartido en redes sociales, la actriz y cantante también se dedica al negocio de la estética canina y que ahora estudia para ser técnica veterinaria.

SALE DE PROGRAMA

Además de su visita por Tv Azteca y por otra parte, la actriz de "Piel de Otoño" le contó a Adela Micha que su salida de "Hoy" en la cúspide de su carrera no se debió al muy polémico Alfredo Adame o a Andrea Legarreta.

Incluso, aclaró que a Alfredo Adame lo quiere mucho. "Conmigo es muy lindo, trabajamos en novela y teatro por lo que formamos una gran amistad" señaló.

Laura Flores le contó a Micha que el productor del programa la puso en la encrucijada para decidir entre seguir en "Hoy" o hacer una telenovela y entonces ella optó por la segunda.