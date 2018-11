Cuenta el Estado con 36 mil diabéticos

El anuncio fue hecho por la secretaria de Salud en la entidad, Gloria de Jesús Molina Gamboa quien consideró que es muy importante que la población tenga cuidado porque en un momento dado "no va a haber recurso que alcance para enfrentar una de las peores complicaciones de la enfermedad que es la insuficiencia renal". No hay dinero que alcance para mantener en buenas condiciones a aquellos que padezcan la insuficiencia renal, la hemodialisis que es la mejor alternativa que podemos darle a la gente para su calidad de vida es sumamente muy cara.

No hay que olvidar que el sobre peso y la obesidad son los factores más importantes para acelerar el proceso de la diabetes e invitó a jóvenes, adultos, adultos mayores y a los niños a que "no tengamos una vida sedentaria, a no ingerir más calorías de las necesarias, a preocuparnos por hacer ejercicio, por tener una vida saludable y todo eso hay que inculcarlo en el hogar".

EnTamaulipas, la frontera presenta el mayor índice en este renglón y a nivel nacional tenemos el quinto lugar en obesidad en adultos y séptimo en obesidad infantil

Exhortó principalmente a los jóvenes que tienen un futuro por delante, a que hagan ejercicio, a comer saludable, a recurrir a dietas equilibradas, todo ello para evitar caer en el sobre peso y obesidad.

No hay que abusar de la sal, de los carbohidratos, refrescos, pastas, galletas, entre otras cosas más y fue más allá Molina Gamboa al señalar que cada vez nos acostumbramos a la cultura del sobre peso y la obesidad.