Cuenta con Victoria con empleados caros

Hay que hacer un contrato colectivo nuevo para que el mismo Sindicato no incumpla con la ley... ese contrato colectivo si lo firmamos como tal, hasta peculado existe ahí* Eduardo Abraham Gattas Báez, alcalde de Victoria

"Creo que andamos arriba del 68 o 69 por ciento del Presupuesto, es el único municipio que trae esa ecuación que nos perjudica demasiado, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo creo que anda alrededor del veinte tantos, el de Matamoros sobre 35-40", el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez recordó que el convenio con el Sindicato se encuentra en revisión con la finalidad de aligerar la carga en nómina, "hay muchos excesos que estamos tratando de revertirlos, el contrato colectivo es un contrato que tiene cuarenta, cincuenta años, que hoy la ley ha ido cambiando y no el contrato colectivo".

Ciudad Victoria con un Presupuesto de mil 018 millones 665 mil 399 pesos del que habrá de destinar el 42.14 por ciento para Dietas, Sueldos, Primas, Horas Extra, Compensaciones, Aportaciones para Seguros, Indemnizaciones, Prestaciones y Estímulos; Tampico, por su parte, destinará el 39.63 por ciento de su Presupuesto para estos conceptos, Matamoros el 34.46, Ciudad Madero el 31.68, Reynosa el 20 y Nuevo Laredo el 16.74.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato municipal, Laura Guadalupe Infante Quintanilla, precisó que son 65 cláusulas del contrato colectivo de trabajo que fueron impugnadas por la actual administración, "si hay les pagamos todo como lo dice y si no, hay que hacer un contrato colectivo nuevo para que el mismo Sindicato no incumpla con la ley... ese contrato colectivo si lo firmamos como tal, hasta peculado existe ahí, y si ya el Tribunal nos dice págalo yo ya me ´vacuné´, y si no, hay que hacer uno nuevo y acercarnos lo más que se pueda al contrato actual", mencionó el alcalde Lalo Gattás.

Finalmente recordó que con el incremento al salario mínimo para este año habrá de tener un impacto de alrededor de nueve millones de pesos más en la nómina municipal, "eso que hizo el presidente nos detonó – a favor de ellos –, estamos hablando de alrededor de nueve millones de pesos más en el Presupuesto de Victoria para el trabajador victorense... Eso ya es automáticamente, está funcionando desde el primero de enero y nos pegó económicamente el incremento al salario mínimo".