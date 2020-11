¡Cuelga el guante!

Chicago, E.U.

Tras una carrera de 10 años en las Grandes Ligas, el veterano Yonder Alonso ha decidido "colgar el guante" en el beisbol.

El cubano hizo el anuncio mediante una publicación en Instagram, en la cual expresa gratitud a su familia, a sus ex equipos y a su agente.

"Estoy eternamente agradecido con lo que el beisbol me ha bendecido y por las amistades que he creado", escribió Alonso, de 33 años de edad.

"Ahora es tiempo de darle la vuelta a la página, pero más importante, de disfrutar a mis queridos pequeños y enseñarles todas las lecciones que he aprendido a lo largo de este sorprendente viaje".

El oriundo de La Habana, Cuba, fue canjeado en cuatro ocasiones y vio acción para siete equipos en 10 años, haciendo presentaciones para los Rojos, Padres, Atléticos, Marineros, Indios, White Sox y Rockies.

Alonso firmó un contrato de liga menor con los Bravos en febrero y fue parte del equipo rotativo de 60 jugadores de Atlanta previo al arranque de la temporada en julio.

Al final no tuvo participación con el equipo grande en 2020. De por vida conectó 100 jonrones, produjo 426 carreras y tuvo una línea de bateo de .259/.332/.404, en mil 72 juegos.





