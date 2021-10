Cubrirá la matrícula completa y las tarifas

UTRGV comenzó su programa con un umbral de ingresos de $75,000, pero los requisitos siguen siendo los mismos: los estudiantes deben ser residentes de Texas que estén inscritos por al menos 15 horas de crédito y mantener un cierto promedio de calificaciones para mantener la subvención.

La universidad elevó su nivel de ingresos calificado a 95 mil dólares este otoño después de que muchos estudiantes y sus familias perdieran sus trabajos durante la pandemia de COVID-19, dijo Maggie Hinojosa, vicepresidenta senior de inscripción estratégica y asuntos estudiantiles de UTRGV.

"El [umbral] de $100,000 es que más de nosotros retrocedamos y pensemos, ´¿Qué más podemos hacer?´", Dijo Hinojosa. "Esta es una reacción a querer siempre tratar de mantener bajos nuestros costos, pero también poder aprovechar a los estudiantes que de otra manera no calificarían para otros tipos de ayuda financiera".

No está claro cuántos estudiantes de UTRGV serían elegibles para el programa ampliado. La matrícula y las tarifas promedio en UTRGV cuestan 8,132 dólares, según la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas.

En los últimos años, muchas universidades y colegios comunitarios en Texas y en todo el país han lanzado programas de matrícula similares para aumentar el acceso a la universidad para estudiantes de bajos ingresos y para alentar la inscripción de aquellos que podrían dudar en asumir enormes cantidades de deuda estudiantil. Muchas universidades estructuran estos programas para que paguen lo que queda en la factura de matrícula de un estudiante después de que se hayan aplicado las subvenciones federales o estatales. En UTRGV, los administradores dicen que usan parte de la matrícula recaudada que las universidades de Texas deben reservar para ayuda financiera estudiantil para pagar el programa.

La pandemia ha llevado a muchas escuelas a considerar la posibilidad de ampliar el grupo de estudiantes que califican para la matrícula gratuita.

En la Universidad de Texas en Austin, los estudiantes de primer año y de transferencia con ingresos brutos ajustados por familia de $ 65,000 son elegibles para cubrir la totalidad de su matrícula. En el otoño de 2020, UT-Austin expandió el programa Texas Advance Commitment para que los estudiantes cuyas familias tengan un ingreso entre $ 65,000 y 125, mil dólares reciban ayuda para la matrícula.

Este otoño, Texas A&M University anunció que ofrecería becas de matrícula para estudiantes cuyos ingresos familiares superen los $ 60,000 pero no más de $ 130,000. El plan Aggie Assurance de Texas A&M University cubre la matrícula, pero no las cuotas, para los estudiantes cuyos ingresos familiares sean de 60 mil dólares o menos.

La Universidad de Texas en San Antonio también aumentó recientemente el umbral de ingresos familiares de 50,500 a $ 70 mil dólarespara su programa Bold Promise, que comienza en el otoño de 2022.

| Maggie Hinojosa, vicepresidenta senior de inscripción estratégica y asuntos estudiantiles de UTRGV.

EN EXPANSIÓN

PROGRAMA DE MATRÍCULA

El comisionado de Educación Superior de Texas, Harrison Keller, dijo que las escuelas como UTRGV pueden aumentar este umbral más que otras universidades porque inscriben una gran cantidad de estudiantes que califican para las Becas Pell federales basadas en la necesidad y han podido mantener bajas sus tasas de matrícula.

"Eso significa que tiene mucha más previsibilidad sobre los costos potenciales", dijo Keller. Según la junta coordinadora, el 63% de los estudiantes de la UTRGV reciben una Beca Pell federal.

La expansión de su programa de matrícula podría ayudar a compensar un posible aumento de las tarifas el próximo año para los estudiantes entrantes. Se les pedirá a los estudiantes que decidan en un referéndum del campus el próximo mes si aumentan la tarifa de atletismo interuniversitario entre 11.25 dólares y 135 dependiendo de la carga de cursos del estudiante.

Ese dinero está programado para establecer dos bandas de música, expandir el programa de espíritu de la universidad, crear un programa de natación y buceo para mujeres y crear un programa de fútbol durante los próximos cuatro años.