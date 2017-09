Cubren zanjas con tierra de excavación. Preocupa a colonos futuro hundimiento

Valle Hermoso, Tam.- Con producto de excavación y sin tener la mínima precaución, es como los empleados de una empresa constructora de la vecina ciudad de Matamoros, trabaja en la rehabilitación de sistema de drenaje en la calle Morelos desde el kilómetro 21 hasta el 21.500 de esta localidad.

Vecinos del lugar, vieron con desagrado, que la maquinaria tapaba las zanjas que se abrieron para cambiar la tubería de drenaje, pero lo hacían con la misma tierra que se había estado sacando de la calle, es decir, lodo, pedazos de tubería de asbesto y agua, caían sobre la nueva tubería, lo que podría causar a corto plazo un hundimiento de tierra.

“No están compactando, no están metiendo tierra especial para que no surja un hundimiento, hasta la gente que no sabe de construcción se da cuenta que pronto se nos va a hundir todas las zanjas que han realizado, desde la central hasta las laterales”, dijo Clemente García, vecino de la colonia Jardín.

Se trata de una compañía subcontratada la cual se identificó como “Constructora Cagua“ de la vecina ciudad de Matamoros, en donde los trabajadores, quienes prefirieron no revelar sus nombres, indicaron que estaban tapando las aberturas con ese material, concientes de que no era lo correcto.

MAL HECHO. Los trabajos que realiza una compañía constructora en la calle Morelos, desde el kilómetro 21 hasta el 21.500, se tapan con producto de excavación y sin las medidas requeridas.