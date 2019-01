Cubren adeudos a maestros locales

"El pago se solicitó ante la Secretaría de Educación y ya les llegó, afortunadamente fue la quincena pasada". Georgina Aparicio Hernández, titular del Crede.

Georgina Aparicio Hernández, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) en Reynosa, informó que el problema de pagos a profesores se ha solucionado en un 80 por ciento.

De los 10 casos que fueron reportados ante esta dependencia, sólo queda un par pendientes.

"El pago se solicitó ante la Secretaria de Educación y ya les llegó, afortunadamente fue la quincena pasada cuando actualizamos nuestros reportes con buenas noticias, los demás sólo es cuestión de esperar, pero si les llegará completo".

Esta cifra sólo corresponde a quienes solicitaron ayuda de las instancias locales, ya que existen otros casos donde los docentes no generaron reporte en Reynosa pero sí en Ciudad Victoria.

En días pasados, Jorge Acuña, Secretario de Organización II del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Reynosa había reportado por lo menos 12 casos de adeudo a maestros, 5 de ellos detectados en la primera semana del año.

Lo anterior fue atribuido al extravió de documentos en las oficinas del magisterio en Ciudad Victoria.

Sobre ello, Aparicio Hernández indicó que el problema local no corresponde a esta causa sino a una falla administrativa a nivel federal.

"No tengo conocimientos sobre este tema, yo se de los casos que se reportaron aquí con nosotros y que estamos dando seguimiento, esto es por una falla de la federación y no porque ellos no hayan querido, fue un problema técnico que ya está solucionado".