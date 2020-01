Cuba: "Mentira" que EEUU abra sus puertas si cede a presión

LAS TUNAS, Cuba.

El mandatario calificó el jueves por la noche de "mentira" las promesas de Washington de que se normalizarían las relaciones bilaterales si Cuba cambia su modelo político.

"A veces llegan las ideas de que, si abandonamos una posición u otra, si abandonamos la solidaridad, el apoyo, para nosotros se abrirían las puertas y eso es una mentira", aseguró Díaz-Canel durante una visita a la ciudad de Las Tunas, en el este de la isla.