Cuba Gooding Jr. irá a juicio en febrero en caso de manoseo

Una de las mujeres alega que Gooding le pellizcó las nalgas. Otra dice que le apretó un seno.

Farber había expresado su deseo de comenzar el juicio antes, posiblemente en diciembre, pero el abogado de Gooding, Peter Toumbekis, dijo que entonces estará ocupado con juicios en el Bronx.

"Quiero bloquear esto para el juicio", dijo Farber en una audiencia en un tribunal estatal en Manhattan. "Este caso ha estado en mi calendario durante dos años, casi tres".

"Si les doy una fecha firme, no quiero escuchar que el caso en el Bronx no se resolvió y el juez lo aplazó para febrero", dijo el juez exasperado. "Eso no va a estar bien conmigo".

El juicio de Gooding estaba programado para abril de 2020, pero se postergó a medida que aumentaron los casos de coronavirus en Nueva York y el estado cerró la mayoría de los asuntos judiciales.

Gooding fue arrestado en junio de 2019 luego que una mujer de 29 años dijo a la policía que el actor le apretó el pecho sin su consentimiento en Magic Hour Rooftop Bar & Lounge cerca de Times Square.

Unos meses más tarde, Gooding fue acusado de dos incidentes adicionales presuntamente ocurridos en 2018.

Una camarera lo acusó de pellizcarle las nalgas después de hacerle un comentario sexualmente sugerente en TAO Downtown y otra de tocarla por la fuerza de manera inapropiada en el club nocturno LAVO New York.

En total, Gooding, de 53 años, está acusado de seis delitos menores que podrían llevarlo a la cárcel si es declarado culpable.

El actor se ha declarado inocente y niega todas las acusaciones. Sus abogados han argumentado que fiscales demasiado entusiastas, atrapados en el fervor del movimiento #MeToo, tratan de convertir "gestos comunes" o malentendidos en delitos.

Por ejemplo, los abogados de Gooding dicen que un video del incidente de TAO muestra al actor tocando a la mujer con una uña en la espalda y dándose la vuelta para hacerle un "choca esos cinco" al despedirse mientras sale del club alrededor de las 4:30 a.m.

Los fiscales hicieron arreglos para que Toumbekis y Gooding vieran el video del episodio de LAVO en Nueva York, lo cual no se pudo, dijo el abogado, debido a las restricciones de COVID-19 en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.

Gooding, con traje oscuro, corbata y mascarilla, esperó en un banco en la galería de la sala del tribunal mientras Farber atendía otros dos casos antes de que se llamara el caso del astro.

No habló durante la audiencia. Cuando salió de la corte, levantó el pulgar hacia un hombre en el pasillo que gritó su nombre.

Farber decidió anteriormente que los fiscales pueden llamar a dos mujeres más para testificar sobre sus acusaciones de que Gooding también las agredió. Esas mujeres, cuyas denuncias no dieron lugar a cargos penales, se encontraban entre otras 19 acusadoras a las que los fiscales buscaban llamar como testigos.

Además del caso penal, Gooding fue acusado en una demanda de violar a una mujer en Nueva York en 2013. Luego que juez emitió una sentencia en rebeldía en julio porque Gooding no había respondido a la demanda, el actor contrató a un abogado que indicó que la pelearían.