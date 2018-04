Cuba adelanta para el miércoles relevo político de Raúl Castro

La decisión del Consejo de Estado de la isla de adelantar la sesión constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) busca facilitar el desarrollo de los pasos que requiere una sesión de tal trascendencia, señaló un reporte de la estatal Agencia Cubana de Noticias.

En principio, se había anunciado que la reunión parlamentaria se celebraría solamente el 19 de abril, pero con el cambio se desarrollaría en dos jornadas este miércoles y el jueves.



En dicha reunión, una comisión integrada por los 605 diputados electos en los comicios elaborará y someterá a la votación de la recién renovada Asamblea una propuesta que incluye al Presidente, primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes y 23 miembros del Consejo de Estado, el máximo órgano dirigente de la isla.



Durante la sesión se producirá el relevo en la Presidencia del país, ya que Raúl Castro, de 86 años, deja las riendas del Gobierno en cumplimiento de la limitación de mandatos a un máximo de diez años decretada por él mismo.



En caso de que no se presenten cambios adicionales, el favorito para el relevo es el actual primer Vicepresidente del país, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, quien se convertiría en el primer Presidente que no lleva el apellido Castro en casi 60 años.



No obstante, Raúl Castro seguirá como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, hasta el próximo Congreso de esta formación previsto para el año 2021.