Cuauhtémoc Blanco responde a rumores que lo ponían en la Conade o con aspiración presidencial

El exdelantero del América negó lo anterior y rechazó que se sume a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), como trascendió.

"Te voy a decir como decía en el futbol: ´no sé quién chingados está diciendo eso´. Hay muchos que se quieren apuntar y apostarle, algunos gobernadores se están postulando. Todavía me quedan tres años, todavía no me voy a ir", dijo de gira por la región oriente de Morelos.

Ante los cuestionamientos de la prensa local, respondió: "Me costó mucho llegar aquí como gobernador, recorrer todos los municipios y conocer sus necesidades y para que otro llegue y andan hablando y mencionar que otro llegue con su gabinete y que yo me voy a ir, es totalmente mentira".

En ese sentido, pidió a sus opositores que mejor se pongan a trabajar en lugar de esparcir rumores, pues él seguirá en el cargo hasta 2024 y cumplirá con los compromisos adquiridos ante los ciudadanos morelenses, mismos que se frenaron por la pandemia de coronavirus y el reciente proceso electoral.

En ese sentido, entregó más de 1.3 kilómetros de alcantarillado sanitario en Zacualpan de Amilpas y un pozo de agua de la comunidad de Jonacatepec.