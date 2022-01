Cuatro esculturas más fueron develadas en el "Paseo de las Heroínas" en Reforma

Con la presencia de Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México; y Alejandra Frausto, secretaría de Cultura federal, esta tarde se inauguraron cuatro más figuras sobre avenida Reforma, la más significativa de esta ciudad, a las que se destacaron como parte de las "forjadoras de la patria".

Cuando uno piensa, como jefa de gobierno, uno de los legados que puede dejar, habiendo tenido este gran privilegio de gobernar a la Ciudad de México, es un legado que dejamos al pueblo de México, no solo a la ciudad, sino al pueblo de México, afirmó la mandataria.

"El reconocimiento de las mujeres en la historia de México no es solo, no es solo por ser mujeres y haber abierto el camino, es por haber llegado a una posición que reconoce la historia de México; no es solo haber abierto la puerta a otras mujeres, sino haber representado, desde la difícil posición que tenían, una historia de independencia, de libertad y de justicia para nuestro pueblo".

Mientras que Gutiérrez Müller refirió que las esculturas son sobre mujeres en la historia de México cuyos nombres se deben recordar:

"No sabemos sus méritos fehacientemente, pero son dignas de ser aplaudida por siempre. Y ese es mi compromiso, lo he platicado mucho con nuestra jefa de Gobierno, encomiar a la mujer anónima, la que hace cosas todos los días, de manera heroica y muy comprometida con todo lo que le rodea: su familia, su casa, su comunidad, su estado, su ciudad, su país".

Las figuras colocadas son de Sara Madero, activista e impulsora del "Maderismo"; Juana Belén Gutiérrez, "Magonista", periodista y luchadora revolucionaria; Carmen Serdán, precursora de la Revolución Mexicana; y Matilde Montoya, primera mujer que se graduó como médico, que se suman a las figuras de Leona Vicario, de las "Heroínas Anónimas", Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Maza que se inauguraron en el transcurso de este 2020 y 2021.

Faltarían las figuras de Elvira Carrillo Puerto, Agustina Ramírez Heredia y Hermilia Galindo.

Cabe recordar que al anunciarse el proyecto del "Paseo de las Heroínas" se levantaron diversas opiniones, como la del reconocido arquitecto, paisajista, urbanista y doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, Fernando González Gortázar, quien afirmó a la Agencia Proceso en 2020, al colocarse la primera figura en alusión a Leona Vicario:

"Primero que nada, todo mi respeto y admiración por Leona Vicario, pero tras la escultura uno se hace varias preguntas, porque pienso que este tipo de obras se hacen más para el lucimiento de las autoridades, y el Paseo de la Reforma es el escaparate más grande que tienen para ello, pero ya dejen en paz a Reforma, está muy lastimado, son las autoridades las que necesitan a esa avenida, más que Reforma a ellos ¡Basta!

"Y en segundo lugar, me pregunto cuál fue el criterio para elegir a ese sitio y a los autores. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de gobierno en la Ciudad de México creó una Comisión de Arte en Espacios Públicos para evitar caprichos de los entonces delegados (ahora alcaldes) o funcionarios. La colocación de una obra de arte es eso, ´una obra de arte´, y no la puede decidir un burócrata sino un artista".