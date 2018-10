Cuarón habla de su película "Roma"

El cineasta mexicano compartió el arte principal de "Roma", la película galardonada con el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La cinta, que se presentará el 24 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia, es el proyecto más personal hasta el momento del director y escritor ganador del Oscar con "Gravity".

"La familia es una memoria que todos compartimos. Family is a memory we all share. @ROMACuaron", escribió el realizador mexicano en su cuenta de Twitter @alfonsocuaron, donde compartió la imagen del poster de la cinta.

"Roma" cuenta la historia de una familia de clase media que transita un año marcado por las turbulencias en la década de los 70 en la Ciudad de México.

Inspirándose en las mujeres que marcaron su infancia, el autor dedica una oda al matriarcado que dio forma a su mundo; es un retrato vívido y emotivo de la lucha diaria de las familias y de las jerarquías sociales en una década llena de inestabilidades políticas.

La historia se centra en dos jóvenes empleadas domésticas que trabajan para una familia de clase media en la colonia Roma: "Cleo" (Yalitza Aparicio) y "Adela" (Nancy García García), ambas de ascendencia mixteca.

"Sofía" (Marina de Tavira), la madre de la familia, convive con las largas ausencias de su esposo para criar a sus cuatro hijos, que "Cleo" trata de cuidar como si fueran propios a pesar de que pasa por un momento muy difícil.

Además, "Cleo" y "Sofía" luchan en silencio contra los cambios que afectan el hogar en un país convulsionado por el choque entre grupos paramilitares y protestas estudiantiles, a la vez que tejen un manto de amor y solidaridad, en un contexto donde las clases sociales y distintos orígenes se entrelazan intrincadamente.

Filmada en blanco y negro, "Roma" es un retrato íntimo, conmovedor y optimista de las relaciones familiares en medio de fuertes cambios personales y sociopolíticos.