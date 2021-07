¿Cuándo todavía necesito usar una mascarilla?

Si está completamente vacunado , la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Dice que ya no necesita usar una máscara o distancia física en la mayoría de las situaciones. Eso incluye cuando está al aire libre y en muchos espacios interiores como restaurantes, aunque aún debe seguir las reglas locales o comerciales.

Los estadounidenses también necesitan una máscara cuando viajan, incluso en autobuses, metro y aviones y en los aeropuertos. La orientación sobre máscaras variará según el país.

Algunos expertos dicen que los CDC están relajando sus recomendaciones demasiado pronto.

Parte de la preocupación es que no hay forma de saber quién está vacunado, por lo que las personas no vacunadas podrían afirmar que recibieron las vacunas y no usarían máscara, dijo David Holtgrave, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Albany. Eso podría hacer que aumenten los casos.

"Un error central en la salud pública es facilitar los esfuerzos de control de enfermedades infecciosas justo antes de cruzar la línea de meta", dijo.

Las personas vacunadas también pueden preferir seguir usando sus máscaras. Aunque las posibilidades son bajas, aún es posible infectarse , incluso si es probable que los síntomas sean leves o inexistentes.

Es por eso que la guía de los CDC dice que las personas vacunadas deben volver a ponerse las máscaras y hacerse la prueba si terminan desarrollando síntomas.

Hay otras excepciones. Todavía se necesitan máscaras en entornos selectos, incluidos hospitales y hogares de ancianos. Y si tiene un sistema inmunológico debilitado debido a una condición de salud o medicamentos, la agencia dice que hable con su médico antes de quitarse la máscara, ya que las vacunas generalmente no funcionan tan bien en personas con sistemas inmunológicos débiles.

Se considera que las personas están completamente vacunadas dos semanas después de la última vacuna requerida.

Si aún no está completamente vacunado, los CDC aún recomiendan máscaras en la mayoría de los lugares fuera de su hogar. Eso incluye espacios públicos interiores, eventos concurridos al aire libre como conciertos y pequeñas reuniones al aire libre que incluyen a otras personas no vacunadas.

Cuando está al aire libre solo o con personas de su hogar, la agencia dice que las personas no vacunadas no necesitan máscaras.

Dado que los niños menores de 12 años aún no son elegibles para las inyecciones de COVID-19, deben continuar usando máscaras en el interior fuera de la casa y en la mayoría de los lugares públicos como otras personas no vacunadas.