Cuando el Liverpool pudo fichar a Cristiano Ronaldo

Según Houllier, de 70 años y ahora retirado, Ronaldo era objetivo de varios clubes de la Premier League en aquel entonces, como Liverpool, Arsenal y Manchester United, equipo por el que acabó fichando procedente del Sporting de Lisboa por 12.75 millones de libras.



"Lo vi en el torneo sub 21 de Toulon y fuimos directamente a por él. Sin embargo, teníamos una escala salarial establecida y no podíamos pagarle el suelo que él quería", admitió el técnico galo, en unas declaraciones al diario Liverpool Echo.



"Entonces, el Manchester United jugó un partido amistoso contra el Sporting de Lisboa y todos los jugadores le dijeron a Sir Alex Ferguson: 'Tienes que ficharlo'.



"Yo estuve de acuerdo en no romper la escala salarial que teníamos, ya que creí que eso podría generar problemas en el vestuario".



Así, el Liverpool desestimó la idea de reclutar a Cristiano, entonces de 18 años, y se fue a por la promesa australiana Harry Kewell, por que el que se pagaron cinco millones de libras al Leeds United.



"Quizá, con Ronaldo con nosotros, hubiéramos ganado la Liga", fantaseó Houllier. "Sin embargo, fichamos a Harry Kewell, quien en esa época estaba a un grandísimo nivel y tenía mucha hambre de éxitos. Pero sufrió varias lesiones y nunca recuperó el apetito y la confianza en sí mismo".