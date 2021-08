Cuando libras Covid... sólo si pagas 30 mil pesos

Cuando se la hice a mi papá sale positiva. Yo me la hago y sale positiva", relató María. Explicó que llamó a Locatel y le indicaron que tenía que acudir a su clínica del ISSSTE porque es funcionaria pública. "Le dije (a la operadora) son las 5:00 de la mañana. Hay 30 personas esperando (por atención médica).

Yo ya sé que soy positivo, ¿por qué voy a contagiar a alguien?", contó. Posteriormente le recomendaron que acudiera a un nosocomio Covid. Se trasladó al Hospital General de Zona 27 del IMSS. "Cuando llegué a la clínica me dijeron 'espérate, porque no eres derechohabiente' y me atendieron hasta las 9:00 horas", detalló. En el nosocomio le dieron un kit: una cajita con la mitad del tratamiento que necesitaba y un oxímetro que no servía.

El resto tuvo que comprarlo. Con el paso de los días, su oxigenación comenzó a bajar, tanto que llegó a 63 por ciento. Al ver a un médico privado, le señaló que el tratamiento del IMSS no le estaba ayudando. Su familia adaptó su recámara como un cuarto de hospital, con médicos a distancia, tres concentradores, medicamentos, disparadores para abrir pulmones y una revisión constante de signos vitales, todo con cuidados sanitarios. "Me despedí de toda mi familia y de mis amigos. Mis hermanos me decían: 'no te mueras, no te mueras'", señaló con la voz agitada, secuela del virus.

Por éste perdió el 60 por ciento de su capacidad pulmonar. Aseguró que gracias a que su papá se vacunó, quien es adulto mayor, el Covid fue muy leve en él. "Yo trabajo en el Gobierno (de la Ciudad) y me duele mucho que no se está pensando en la gente. El servicio de salud me falló. Si estoy viva es porque mi familia pudo pagar y no debería la vida depender de que puedas pagar", concluyó.