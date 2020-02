Cuando Kalimba fue novio de Edith González

Edith González fue novia de Kalimba, así lo recuerda con mucho cariño el integrante del grupo OV7.

"Fue mi novia durante muchísimos años, desde los tres años, porque desde los tres años yo le decía mi mamá que ella era mi novia y muy linda, hicimos una novela cuando yo tenía ocho años y la verdad es de que siempre fue muy linda conmigo, con mi familia, siempre que me veía me decía: ´¿novio, cómo estas?´ y así pasaron los años; es una persona que recuerdo con absoluto amor, y la verdad siempre me trató con muchísimo cariño".

Plutarco Haza olvida a su director

Al actor Plutarco Haza de pronto se le olvidan los nombres de sus directores en el set, porque ahora los rodajes de las producciones fílmicas son de apenas unas semanas, cuando antes podían ser de meses, Claro, son las nuevas formas de trabajar, a las que los actores deben acostumbrarse.

Dejan DVD de Issa López sin material extra

Hay algo que incomoda un poco a cineasta Issa López y es que la versión mexicana DVD de su cinta Vuelven, no tenga ninguna característica especial y sólo sea el filme. A la realizadora, nos cuentan, nunca se le preguntó si había material extra, pero en Estados Unidos sí lo hicieron y allá se sumarán making of, entrevistas, comentarios y más.