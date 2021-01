Cuando fue 'el más sexy del mundo´

Guadalajara, Jalisco.

Santiago Solari, es el nuevo técnico del América, y es conocido por haber sido figura del River Plate, el Real Madrid, y sí, también por su aventura fallida con el Atlante en la recta final de su carrera.

Es hijo de Eduardo Solari, ex técnico del Atlas, y sobrino de Jorge el "Indio" Solari, ex entrenador de las Águilas, hermano de Esteban Solari, ex jugador de Pumas, y primo político de Fernando Redondo.