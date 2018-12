Cuando doy mi palabra la cumplo: AMLO

Tuxpan, Nayarit, México.- Ante las decenas de pancartas con peticiones que observó en su encuentro con damnificados de la región, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no podría hacer promesas hasta ver el presupuesto del próximo año.

Un hospital de segundo nivel, una universidad, preparatorias, recursos para los campesinos que perdieron sus plantíos, más programas sociales y reconstruir sus casas, son algunas de las solicitudes que vio el Mandatario en cartulinas.

"No quiero dar respuesta a todo, saben por qué, porque yo cuando doy mi palabra la cumplo. Estoy viendo muchos letreros, pero me tengo que esperar", dijo.

"Saben por qué, porque hemos hecho bastantes compromisos con el pueblo, los quiero cumplir todos, y no voy a estar haciendo más, más y más compromisos y qué tal que no nos alcance el presupuesto, voy a quedar como un mentiroso, como un demagogo, eso no, nunca jamás. Mejor hablar con la verdad".

La gente comenzó a aplaudirle y gritar cuando López Obrador aseguró que ya se había ido el avión presidencial y que pronto lo hará toda la flotilla.

La algarabía se mantuvo cuando informó que los ex Presidentes ya no tendrán pensión.

En esta comunidad, una de las más afectadas por el huracán "Willa", también hizo los mismos compromisos: pagarles 5 mil pesos para la limpieza de las viviendas, darles empleo temporal y 60 millones de pesos para la reconstrucción.