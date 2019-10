Cualquier colaboración es percibida como traición

Washington, D.C.

El comentario del representante Mark Amodei pareció inocente. Cuando se le preguntó qué pensaba del proceso que pusieron en marcha los demócratas con miras a un posible juicio político de Donald Trump, el dirigente dio una respuesta ambigua: "Hagamos la investigación y veamos qué pasa".

En menos de una hora, Amodei tuvo que rendir cuentas a los líderes del partido y a la Casa Blanca por teléfono. No, no pensaba ser el primer republicano que apoya una investigación de los manejos del presidente, le dijo al líder del bloque republicano de la cámara baja Kevin McCarthy mientras su página de Facebook se llenaba de críticas de los republicanos.

El episodio que vivió Amodei, producto de declaraciones por teléfono a la prensa hechas el viernes pasado, es un ejemplo de lo que puede pasarle a los cuadros republicanos si no ofrecen respuestas aceptables a sus partidarios en torno al "impeachment", el comportamiento de Trump y lo que se viene. En un ambiente político muy caldeado, cualquier insinuación de colaboración con los demócratas puede ser percibida como una traición.

"Soy un firme creyente en la supervisión, dejemos que las comisiones hagan su trabajo y veamos qué pasa", dijo Amodei en la llamada.

Amodei es un moderado que a veces trata de asumir posturas que se apartan un poco de la línea partidaria. Pero también preside la campaña de Trump con miras a su reelección en su estado, Nevada. Su aparente aprobación de la investigación de Trump causó revuelo de inmediato. Su página de Facebook se llenó de acusaciones de "traidor" y de "RINO" (Republican just in name o republicano solo de palabra) y de pedidos de destitución. También hubo algunos elogios aislados de demócratas.