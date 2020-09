¿Cuáles son los tests de antígenos, que detectan Covid-19 en minutos?

CIUDAD DE MÉXICO

"La utilización de estas pruebas permitirá hacer frente al previsible aumento en los próximos meses de las necesidades diagnósticas por el aumento de infecciones respiratorias como la gripe y, a su vez, poder dar una mejor respuesta en entornos específicos como los centros educativos", informó el Ministerio de Sanidad de España en un comunicado.

Rafael Cantón, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) expuso que la aplicación de test de antígenos se diferencian de las pruebas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), ya que estas últimas detectan el material genético (ARN) del virus, mientras que la de antígenos rastrea proteínas del SARS-CoV-2, las estructuras que forman parte del exterior del virus

Sin embargo, Cantón aclaró que tanto la PCR como la antígeno emplean una forma casi idéntica para la extracción de fluidos del paciente. "Se hacen con un exudado nasofaríngeo tomado con una torunda. Aunque hay una pequeña modificación técnica: en lugar de meterla en un tubo con un líquido de transporte, se mete directamente en un tubo, con unas gotas, y empieza el proceso de detección".

Del mismo modo, el también jefe del servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal, mencionó que se distinguen además, de aquellas pruebas que detectan anticuerpos, pues el antígeno busca la presencia del virus.

Es así que la Comisión de Salud Pública (en España) recomendó la aplicación de este tipo de pruebas a las personas que presentan síntomas de la enfermedad del nuevo coronavirus, aunado a la estrategia de "cribados masivos", que consiste en la detección de la enfermedad en personas sin signos o asintomáticas, con el objetivo de evitar el impacto de enfermedades respiratorias que podrían conjuntarse con los casos por Covid-19.

Entre las ventajas que supone el uso de los test de antígeno, el experto señaló que mientras las PCR requieren un número considerable de horas para obtener los resultados, este nuevo método necesita tan sólo 15 minutos para determinar la situación del paciente.

El especialista aseguró que otras de sus ventas es que gracias a su forma de aplicación, rápida y sencilla, no requieren un espacio determinado para ser realizadas, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre el peligro que implica llevarlas a cabo en sitios donde no se cumplan medidas de bioseguridad, ya que su aplicación puede poner en riesgo la seguridad del personal médico, así como del entorno al no contar con las medidas de desinfección adecuadas.

Catón aclaró además, que durante el mes de abril una prueba de las mismas características a la actual, trató de utilizarse para la medición de casos: "En aquella ocasión, los test demostraron tener una sensibilidad en torno al 30 %, un valor ineficaz. Ahora, se ha comprobado que los últimos test aprobados demuestran sensibilidades superiores al 90 %", compartió a el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).

Por otro lado, Ignacio López-Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, advirtió que su baja sensibilidad, pueden presentarse resultados de falsos negativos.

Ante esta circunstancia, Miguel Ángel Royo, presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), consideró necesaria la realización de más estudios, antes de que la prueba sea utilizada sobre la población para conocer su eficacia real. "Hay que comprobar que también funcione en la práctica real, cuando se empiecen a utilizar en entornos de trabajo real, como en centros de atención", resaltó.