¿CUÁL FRACASO?

"Frustrante el resultado pero agradecido con los jugadores, se entregaron completamente y yo creo que esa palabra es la adecuada para lo que estamos viviendo, estoy decepcionado en cosas externas y sinceramente agradecido con ellos por su entrega”. Benjamín Gil, manager de México

Zapopan, Jalisco

Para el manager Benjamín Gil la eliminación tempranera de los Tomateros de Culiacán, que representaron a México, de la Serie del Caribe Jalisco 2018 no es ningún fracaso porque para él la novena peleó hasta el último momento en cada partido.

“Yo no lo veo como un fracaso, fuimos el único que estuvo en todos los juegos a nosotros no nos dieron ninguna paliza y los jugadores pelearon hasta el último momento. Va ver gente que utilizará las palabras como fracaso y palabras muchos más fuertes que esas, está bien, se vale, pero yo no lo considero así porque fracaso es ni siquiera meter las manos y para mi eso es un fracaso”, comentó durante la rueda de prensa.

Anoche los aztecas consiguieron su única victoria dentro de la fiesta caribeña al superar 8-1 a las Águilas Cibaeñas de República Dominicana y con esto terminan su participación al quedar en el fondo del standing con marca de 1-3.

El piloto Gil se le ha criticado duramente por el funcionamiento del equipo y anoche fue notorio al ser abucheado al momento que el sonido mencionó su nombre y también en cada ocasión que salió a pedir la pelota a sus lanzadores.

“Local no me sentía y que gacho, es nuestra tierra y estamos defendiendo los colores de nuestro país y beisbol, yo me equivoqué en señalamientos y a lo mejor nunca en la vida me lo van a perdonar”, expresó tranquilo el reciente campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.

Ahora jugadores y cuerpo técnico harán sus maletas para reportar con sus distintos planteles en la pelota de mientras Gil se va tomar un breve descanso y seguirá de cerca la carrera deportiva de su hijo para posteriormente regresar en el siguiente invierno.