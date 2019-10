¿Cuál fracaso?, replica molesto AMLO

NOTICIAS RELACIONADAS "Respaldo y avalo la decisión tomada de liberar a hijo de Chapo": AMLO

Cd. de México.

El Mandatario federal dijo que está muy difícil que el REFORMA acepte y reconozca que su Gobierno va bien porque es un periódico de la Oposición y conservador.



-El asunto que pasó ayer, usted habla que ya no hay masacres, que ya no hay asesinatos, pero siguen ocurriendo, más en estos últimos días que en los gobiernos anteriores, pero sigue culpando a gobiernos que hace mucho se fueron, usted es el responsable. ¿Reconoce que la estrategia ha fracasado?, se le preguntó.



"De qué periódico es usted", respondió.



-Del periódico REFORMA, afirmó el reportero.



"Ah claro, lo entiendo, tienes derecho a preguntar pero me llama mucho la atención porque ese es el punto de vista de nuestros adversarios y la prensa opositora como es el REFORMA", contestó el Presidente.



-Quizá no es opinión de la prensa conservadora sino de ciudadanos, que sale a eludir su responsabilidad. ¿Reconoce el fracaso de su estrategia?, le insistió el comunicador.



"Vamos muy bien en la estrategia porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia, pero está muy difícil que el REFORMA acepte, reconozca que vamos bien porque el REFORMA pues es un periódico de la Oposición, un periódico conservador, como han existido los medios conservadores todo el tiempo, digo esto porque ya también basta de estar aparentando de que se es independiente cuando se representa a grupos de intereses creados", afirmó López Obrador.



"Lo de ayer fue un hecho lamentable que se presentó pero de ninguna manera, se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia, eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos, andan como desquiciados buscando que fracasemos pero no".



"Fíjense que como se nos atribuye y lo asumo, tengo otros datos, no es lo mismo, cómo va usted a comparar el Gobierno de Calderón o otros gobiernos donde la política que se siguió fue una política de exterminio, se declaró la guerra, periódicos como el REFORMA apoyaron esta estrategia, la convalidaron, nosotros no vamos a continuar con lo mismo".



"Fíjense cómo nada más al momento de preguntar supe que era del REFORMA, a ti te respeto muchísimo y te ofrezco disculpa si consideras que te ofendí, te respeto muchísimo pero la libertad son mensajes de ida y vuelta, la comunicación son mensajes de ida y vuelta y antes periódicos como el REFORMA eran como tribunales, eran jueces, pontificaban y no se les podía decir nada, no se podía replicar, por eso entiendo cuál es tu pregunta y te respondo de esta manera", finalizó el Mandatario.