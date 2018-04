Cuajimalpa, donde viven damnificados en olvido

En San Pablo Chimalpa, uno de los principales pueblos de la delegación Cuajimalpa, el 19-S dejó (según datos oficiales) 73 viviendas demolidas con necesidad de reconstrucción, más otras 80 con daños a reparar. A diferencia de otras demarcaciones donde la reconstrucción recién comenzó (sea por adquirir un crédito o apoyo de fundaciones), aquí ésta no sucedió; al menos no por parte del gobierno priísta que encabezó Miguel Ángel Salazar, aspirante a diputado en el congreso capitalino mientras que su antecesor, Adrián Rubalcava, desea regresar convertido en alcalde.

Recorrer el pueblo y hablar con sus habitantes lleva a una conclusión: Salazar sólo entregó apoyos mínimos para reconstruir casas con más de medio siglo de antigüedad. En lugar de ayudar, su prioridad fue impulsar su imagen política, por lo que la mayoría de bardas de casas y avenidas tienen hoy su nombre y logotipo de partido.

Paredes sí, loza no. Leticia Martínez vive en Cerrada de Concordia sin número; aquí el sismo provocó la caída de 30 metros cuadrados de construcción de adobe hechos por su familia.

Una pared cayó, otras se fracturaron y el techo se sumió. "Mis tíos apuntalaron mientras la delegación vino a demoler. La casa fue catalogada como pérdida parcial y no total. Para reconstruir, la delegación me dio mil blocks, 35 varillas, cinco bultos de cemento y cinco de mortero. Dijeron que era suficiente para las paredes porque no les alcanzaba para la loza. Pedí unas láminas para ponerlas como techo, pero dijeron que no, que tampoco tenían arena ni grava".

Aquí viven nueve personas, tres de ellos, niños. Los adultos pidieron préstamos y juntaron 60 mil pesos para reconstruir una parte de los daños y así dejar de desayunar, comer, cenar y dormir hacinados en un pequeño patio cubierto con lonas y hules.

"Es que ya no podíamos vivir así, me cansé de que viviéramos a la intemperie", dice Leticia llorando. "La delegación estuvo mal organizada, las ayudas y comida que llegó de las Lomas y Santa Fe se centraron en el kiosko del pueblo y allí sólo entregaron despensas a quienes pasaban. Para quienes realmente lo necesitábamos, las ayudas no llegaron".

Leticia cierra su relato con una anécdota: el día que acudió al kiosko a pedir un taco de comida había dos menús: salchichas a la mexicana y carne de puerco en jitomate. A ella sólo le dieron un plato con el primer menú porque el otro platillo era para los empleados de la demarcación.

"Luego vemos" fue la contestación que recibió Francisca Martínez cuando pidió a la delegación más material para construcción. "Al principio dijeron que la casa tenía que ser demolida, pero un arquitecto voluntario de Chalco dijo que no, que sólo había que reforzarla". Su vivienda (en la calle de Porfirio Díaz 27) recibió 15 varillas, cinco bultos de cemento, dos de mortero y 200 blocks. "Les dije que con eso no alcanzaba, me contestaron ´luego vemos´, pero no mandaron nada".

Aquí habitan un promedio de cinco personas y tras el sismo la planta baja quedó fracturada. "Mi hija consiguió un préstamo con el Invi (Instituto de Vivienda CDMX), le dieron 100 mil pesos; pero tampoco alcanzó para terminar".

La planta baja quedó en obra negra, con columnas nuevas que sostienen la planta alta; pero faltan paredes. Arriba no se reforzó nada, sigue apuntalada con polines.

"Por eso digo que vivo entre los palos, si los quito esto se nos va a venir. Vea cómo las camitas están entre la cimbra; mis muebles los deje encargados. Nos prestaron un cuartito para dormir, pero yo me sentía incómoda en casa ajena". Para concluir su reconstrucción, Francisca Martínez (de 72 años) necesita otro préstamo. Y aunque no quiere vivir entre palos, ha entendido que, antes que necesidad, tendrá que tener paciencia.

Fonden incompleto

Juana González vive en el número 38 de esa misma calle. Aquí viven tres familias, pero el sismo sólo tumbó el cuarto que ella ocupaba; así que temporalmente vive en las casas de sus dos hijos.

"Me dieron mil blocks, un carro de arena, uno de grava y 30 varillas. No creo que me alcance, pero de todos modos no puedo empezar porque no tengo para el albañil ¡Están carísimos, cobran por metro cuadrado!".

RECONSTRUCCION. A como pueden algunos de los damnificados han vuelto a levantar sus viviendas aún cuando requieren de mucha ayuda oficial.