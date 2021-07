Cruz confía en que México pueda acceder a Tokio

Madrid, España.

El escolta mexicano del Montakit Fuenlabrada Paco Cruz reconoció que la ausencia de México en el Mundial de China 2019 es "una lástima" y confió en aprovechar "la oportunidad" del preolímpico que disputarán en 2020 para acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El exterior que juega en la Liga Endesa de España admitió en Madrid (España) que no haber logrado la clasificación al Mundial en las ventanas, al quedar por detrás de Estados Unidos, Argentina, Puerto Rico y Uruguay fue "una lástima".



"Teníamos muy buena oportunidad de lograrlo, ahora van más equipos al Mundial y eso era bueno. Desafortunadamente no tuvimos a todos los jugadores durante las ventanas, eso nos afectó. Tendremos la oportunidad del preolímpico (en junio de 2020) y a ver si podemos juntar al equipo mejor de México para competir", señaló.



Preguntado por si el sistema de 'ventanas' clasificatorias instituido por la FIBA les ha podido perjudicar en este proceso, Cruz admitió que no han podido contar con varios jugadores, especialmente con el pívot del Real Madrid Gustavo Ayón.



"Hay varios jugadores, como Jorge (Gutiérrez) y Álex (Pérez) que no fueron ir a algunas ventanas estando en Europa, yo no fui a algunas tampoco, Ayón durante la temporada no puede ir. Pienso que sí nos afectó", reflexionó el exterior de Nogales (México).



"Es una lástima, pero tenemos la oportunidad del repechaje para las Olimpiadas y trataremos de prepararnos para eso", finalizó Cruz.