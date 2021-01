Cruz Azul sin estilo y con necesidad de refuerzos, admite su DT

Este Cruz Azul no está completo y no juega bonito. Su entrenador, Juan Reynoso , reconoció que su Máquina le hace falta encontrar un estilo y, mínimo, un par de futbolistas, tras tres fechas en el Guard1anes 2021.

"Si algo me va a dejar satisfecho es que el equipo gane, guste y golee. Intento ser realista y decir, de forma transparente, que solo veo lo que pasa en la semana. Los aficionados de este club prefirieron el resultado del lunes [1-0 sobre Pachuca], en lugar de jugar bonito y perder. La prioridad es construir y crecer... algunos les gustará y a otros no. Hay gente está contenta con el triunfo y otra no la está por las formas", reconoció el timonel celeste, en teleconferencia, sobre el insípido triunfo sobre los Tuzos, su primero al frente de los cementeros.

"Un triunfo en Cruz Azul debe ser natural. Hay que recuperar esa cultura, que se regrese a eso para que cuando se venga la parte crucial del torneo, tener esa mística", añadió.

Reynoso insistió que su plantel está incompleto, aunque no detalló posiciones (defensa central es una de ellas). Al sudamericano y a la directiva, conformada por Álvaro Dávila y Jaime Ordiales, les resta –contando este miércoles– cinco días para concretar negociaciones.

"De aquí al 31, de acuerdo a las perspectivas, puede ser poco o mucho tiempo. Esperemos que las prioridades por posición lleguen para redondear al plantel, que todavía no lo está", añadió.

Reynoso respondió que Bryan Angulo, Guillermo "Pol" Fernández y Walter Montoya son contemplados para formar parte del Cruz Azul de Guard1anes 2021. "Nos condiciona el tema de la visa, de otra forma, es probable que salga concentrado", en específico sobre Fernández. "Nos urge que migración nos de las de 'Pol' y Montoya".

El Cruz Azul recibe este sábado al Querétaro, en el Estadio Azteca.