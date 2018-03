Con un gol al 94', Cruz Azul rescató el empate 1-1 ante Pumas, en el que bien pudo ser el último Clásico en la historia que se disputa en el Estadio Azul.



El defensa Enzo Roco ganó por aire en tiro de esquina y de cabeza logró la igualdad, para júbilo de la afición celeste.



Los felinos, que llegaban con 5 partidos sin ganar y 2 derrotas en fila, aprovecharon una pena máxima que el silbante Fernando Guerrero le otorgó al chileno Nicolás Castillo, al 53', para adelantarse.



El atacante auriazul había sido derribado por Gerardo Flores, quien fue el reflejo de gran parte del conjunto cementero, un equipo ansioso y que no supo frenar la garra felina.



Fue como si el 5-0 de la fecha pasada, que los celestes le propinaron al Pachuca, hubiera sido un espejismo, un simple accidente de los Tuzos.



Porque esta vez más de uno se vio inseguro, como Roco que batalló para frenar a Castillo y Jesús Gallardo, o como Jesús Corona que regaló algunos rebotes, sin consecuencias, o como un Ángel Mena y Édgar Méndez que simplemente no aparecieron.



Pero quizá el coaching deportivo evitó que La Máquina se apagara pronto.



Todo hubiera cambiado si Felipe Mora, solo a segundo poste, hubiera enviado el balón al fondo de las redes, apenas al 22', pero tan débil fue su remate que Alfredo Saldívar tapó con la pierna por puro reflejo. Ya antes, al 8', Mora voló por encima el balón al bombear su disparo sobre el arquero.



El conjunto cementero ni siquiera supo capitalizar que al 9', los universitarios perdieron por lesión a su central Alejandro Arribas.



Entonces comenzaron las dudas celestes, como al 29', que Corona descuidó su poste y ahí reventó Castillo un disparo a balón parado.



Para el complemento, Pumas halló el gol de pena máxima y sobrellevó el resto del encuentro, hasta que en tiro de esquina, Roco apareció para alcanzar un punto para Cruz Azul que quizá no sirve de mucho, pero evita que pierda la confianza.



Los celestes llegaron a 12 puntos todavía fuera de zona de Liguilla cuando restan 5 fechas al torneo.



Por su parte, los frustrados Pumas dejaron en 2 su racha de derrotas, pero ligaron 6 duelos sin triunfo, con 16 puntos.