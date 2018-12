Cruz Azul quiere el doblete

Ciudad de México

El Cruz Azul se prepara para competencias externas e internas. A partir del 4 de enero, La Máquina irá por el doblete, Liga y Copa MX. Mientras que desde el jueves pasado, los jugadores se disputan un puesto en el 11 titular de Pedro Caixinha.

El entrenador cementero adelantó que en su equipo no hay estelares o suplentes, todos están a la orden aunque los 24 futbolistas en la plantilla no puedan entrar a una alineación. Y si a un jugador no le parece, puede irse de la institución.

Caixinha presentó la organización del Cruz Azul para el Clausura 2019 y presumió a un plantel basto en posiciones. Con las incorporaciones de los cuatro refuerzos —Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Yoshimar Yotún y Alexis Gutiérrez— algunos acostumbrados a comenzar los cotejos, podrían ser relegados a la banca.

"Queremos tener una gran competición interna. Que los jugadores entiendan que no hay titulares o suplentes, porque tenemos una gran plantilla. El que no tenga esa mentalidad, no tiene cupo en el club", explicó el portugués.

A Caixinha no le asustan los conflictos de egos en el vestidor. "Fuera de la cancha somos una hermandad, nos apoyamos y vamos juntos. Quiero que en el campo salgan a matar. A quien le toque jugar que sea apoyado y, al que no, que apoye".

El cuadro que arranque contra Puebla, este viernes, pinta con Jesús Corona, en el arco; José Madueña, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez y Adrián Aldrete, en la defensa; en el centro del campo, Iván Marcone y Orbelín Pineda, con Elías Hernández y Jonathan Rodríguez en los costados; Roberto Alvarado y Milton Caraglio, en el ataque.

El Cruz Azul contará con 16 mexicanos y ocho extranjeros para el Clausura 2019. (EL UNIVERSAL)