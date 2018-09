Cruz Azul no se caerá: Caixinha

Ciudad de México

Cruz Azul está listo para dar una respuesta fuerte hoy ante Atlas, en la Jornada 10 del Apertura 2018 de la Liga MX, tras perder el invicto la fecha anterior.

Pedro Caixinha, técnico de La Máquina, comentó que él se encargará de que los celestes no se caigan y mantengan el paso rumbo a la Liguilla.

"En términos de lo que es el efecto mental, yo soy el principal responsable de estar siempre conectado, no voy a estar bajando los niveles de atención, de tensión, de concentración, de compromiso, eso no lo voy a dejar de hacer", explicó Caixinha este viernes en La Noria.

"Y tampoco lo voy a hacer en términos de lo que es el trabajo, para seguir mejorando en términos de lo que el equipo necesitó y dejó de hacer en el último partido, eso fue lo que trabajamos esta semana". El luso reiteró que al conjunto cementero no le pesa ya no ser invicto.

"La única forma que perdiste hasta ahorita es no poder ser campeón invicto. Tenemos muchos campeones en esta plantilla y les dije la misma idea: '¿Quiénes fueron campeones?', varios levantaron la mano; '¿Ganaste sin conocer la derrota?' y me dijeron que no, entonces hay que seguir nuestro trabajo y entender que las cosas se hacen caminando al mismo rumbo", apuntó.