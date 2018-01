Cruz Azul deberá cuidarse de Sambueza

El mediocampista ya tiene la cinta de capitán en el club mexiquense y en este Clausura 2018 es quien ordena en la cancha.

"A Rubens no hay que pedírselo, él da el extra siempre y en partidos más bravos se crece, es un ganador, así nació y deja todo en los entrenamientos, no le gusta perder nada", detalló el dirigente escarlata a CANCHA.



"Cuando llega hace poquito más de un año, al club, me bombardearon de agresiones y al cabo de un año, resulta que todos lo hicimos bien, entonces son las cosas con las que hay que lidiar, pero me da gusto que tengamos un jugador que hace diferencia".



Suinaga reconoció que los enfrentamientos con La Máquina siempre han sido de mucha intensidad, pero ve a un conjunto rojo listo para el reto, con la venia de "Sambu".



"Es un partido interesante, siempre son partidos de alto impacto, ha habido grandes partidos entre Cruz Azul y Toluca; llega en un momento bueno, nosotros estamos a punto de recuperar gente lesionada, gente expulsada, poco a poco el equipo va para punto", apuntó.



"El partido lo espero bravo, muy muy bravo, competido, pero está este gran grupo de jugadores, lo que muestra Rubens es exactamente lo que permea el vestidor y ahí está el capitán, eso es lo que hay que dejar en la cancha".



Sin embargo, el mandamás escarlata pidió a la afición de los Diablos Rojos que ponga su parte desde la tribuna.



"Hay que llenar el estadio pero hay que llenarlo de Toluca, no de Cruz Azul, aquí no es nada más cuando ganamos, el Atlas metió 28 mil gentes en su estadio, el último lugar y con su último título hace cuánto", agregó.



"Son las cosas que siempre digo, hay que llenar el estadio de Toluca y pesar".



'Sufre' con Cristante



El técnico Hernán Cristante sabe que debe controlarse más, pero Francisco Suinaga está consciente de que le hierve la sangre por su Toluca.



El presidente deportivo escarlata explicó a CANCHA que de manera constante platica con el plantel para no meterse más con el arbitraje, que ha afectado involuntariamente al equipo rojo.



"Incansablemente he platicado con él, platico todos los días con él, tiene la sangre caliente Hernán, siente al club como suyo, es de casa, quiere trascender; obviamente eso no es justificación", apuntó Suinaga.



"Él sabe que perder la cabeza lo perjudica a él y perjudica al equipo, y no vamos a ningún lado, ya nos dimos cuenta con el evento de 'Kike' Triverio, con Talavera".



Cristante no podrá estar el domingo en el cotejo ante Cruz Azul tras la seña obscena que realizó el viernes pasado en el Estadio Jalisco.



Sin embargo, Suinaga también consideró que la paciencia roja es puesta a prueba por el arbitraje.



"El resultado es negativo, ya lo sabemos, está clarísimo que hay que controlarlo, porque los primeros que vamos a perder, somos nosotros, él lo sabe y lo entiende", apuntó.



"Ahora, pretender que tengas un pie en la nuca, todo el tiempo, aplastándote, pues también es complicado, no lo justifico, hay que pasar la página, se dice fácil 'yo te pego, pero no te enojes'".